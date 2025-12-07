Zoltán koporsójába helyezik Krisztián urnáját: egy helyen nyugszanak az öngyilkos testvérek

Mint arról a Bors beszámolt, 2025 novemberének utolsó hetén a családja ceglédi háza padlásán felakasztotta magát Zoltán. A 33 éves, 4 gyermekes családapa képtelen volt feldolgozni, hogy szeretett öccse, Krisztián hasonló módon megvált az életétől egy rendőrségi fogdában.
Zoltán a tragédia után rászokott a drogokra, és hiába próbálta a családja lebeszélni a pára nevű szer használatától, a kísértés mindig erősebbnek bizonyult. Rendszeresen beszerezte az anyagot, amit aztán alufólián meggyújtott, hogy a gőzét egy szívószál segítségével a szervezetébe juttassa. A veszélyes tudatmódosítótól tévképzetei lettek, és azt gondolta, üldözik. Egyelőre a család sem tudja, hogy a végső döntés meghozatalakor Zoltán éppen a szer hatása alatt állt-e, erre a kérdésre majd az igazságügyi orvosszakértők tudják megadni a választ.
- Képtelen vagyok megérteni, miért tette ezt két fiam is. Hét gyermeknek adtam életet, de már csak öt maradt velem – mondta a Borsnak Melinda, a gyászoló anya. Krisztiánt négy évvel ezelőtt elhamvasztották, hogy urnáját hazavihessék. Melinda eredetileg Zoltán esetében is így járt volna el, de a testvérek megkérték, hogy ezt ne tegye, mert nem szeretnének két halottal is együtt élni.
Mindannyian tudjuk, hogy egymáshoz álltak a legközelebb. Nem szeretnénk őket a halálukban elválasztani egymástól, ezért Zoltánt koporsóban helyezzük örök nyugalomba, és a kezébe adjuk Lütyő urnáját. Hadd maradjanak együtt
– zokogott Melinda, aki sosem fogja elfelejteni, hogy Zoltán rendszeresen levetette a szekrény tetejéről Krisztián hamvait, hogy megölelhesse, amikor szomorúnak érezte magát.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
