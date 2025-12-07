Zoltán koporsójába helyezik Krisztián urnáját: egy helyen nyugszanak az öngyilkos testvérek

Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 20:00
Mégsem viszi haza édesanyja a hamvait annak a fiatal férfinek, aki november végén eldobta az életét. Zoltán képtelen volt feldolgozni, hogy szeretett testvére, Krisztián négy évvel ezelőtt szintén öngyilkos lett. Melinda szerette volna, ha a most elhunyt gyermeke földi maradványai Lütyőéhez hasonlóan otthon pihenjenek, de a család végül más megoldást választott.
Mint arról a Bors beszámolt, 2025 novemberének utolsó hetén a családja ceglédi háza padlásán felakasztotta magát Zoltán. A 33 éves, 4 gyermekes családapa képtelen volt feldolgozni, hogy szeretett öccse, Krisztián hasonló módon megvált az életétől egy rendőrségi fogdában.

Zoltán és testvére is felakasztotta magát Fotó: Máté Krisztián / Bors

Melinda két fia is felakasztotta magát


Zoltán a tragédia után rászokott a drogokra, és hiába próbálta a családja lebeszélni a pára nevű szer használatától, a kísértés mindig erősebbnek bizonyult. Rendszeresen beszerezte az anyagot, amit aztán alufólián meggyújtott, hogy a gőzét egy szívószál segítségével a szervezetébe juttassa. A veszélyes tudatmódosítótól tévképzetei lettek, és azt gondolta, üldözik. Egyelőre a család sem tudja, hogy a végső döntés meghozatalakor Zoltán éppen a szer hatása alatt állt-e, erre a kérdésre majd az igazságügyi orvosszakértők tudják megadni a választ.

- Képtelen vagyok megérteni, miért tette ezt két fiam is. Hét gyermeknek adtam életet, de már csak öt maradt velem – mondta a Borsnak Melinda, a gyászoló anya. Krisztiánt négy évvel ezelőtt elhamvasztották, hogy urnáját hazavihessék. Melinda eredetileg Zoltán esetében is így járt volna el, de a testvérek megkérték, hogy ezt ne tegye, mert nem szeretnének két halottal is együtt élni.

Lütyő urnáját hazavitte a család Fotó: Máté Krisztián / Bors

Mindannyian tudjuk, hogy egymáshoz álltak a legközelebb. Nem szeretnénk őket a halálukban elválasztani egymástól, ezért Zoltánt koporsóban helyezzük örök nyugalomba, és a kezébe adjuk Lütyő urnáját. Hadd maradjanak együtt

 – zokogott Melinda, aki sosem fogja elfelejteni, hogy Zoltán rendszeresen levetette a szekrény tetejéről Krisztián hamvait, hogy megölelhesse, amikor szomorúnak érezte magát.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

