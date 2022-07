„Sosem fogom feldolgozni, hogy nincs többé” – zogokta az öngyilkos karcagi fiú édesanyja

Dabis Melinda egy éve próbál magyarázatot találni fia öngyilkosságára. Bármennyire is szerette Krisztiánt, nem sikerült őt minden rossztól megóvnia. A 26 éves fiatalember többször is zűrbe keveredett, és megesett, hogy saját szeretteit meglopta. Az elkeseredett nő szerette volna a fiát észhez téríteni, ezért feljelentette a ceglédi rendőrségen. A férfit be is vitték egy rongálás után, a fogdán pedig felakasztotta magát.

A család feljelentést tett, mert úgy ítélte meg, hogy a rendőrségi személyzet megakadályozhatta volna a tragédiát, ám az ügyet végül lezárták, és megállapították, hogy senki nem vonható felelősségre.

A Bors most elérte a gyászoló nőt, aki úgy érzi, egyre kevesebbet ér az élete.

Melinda örökké gyászolni fog

– Most éppen pénzt osztok a postán a nyugdíjasoknak. Szerencsére sikerült itt elhelyezkednem. Szeretem ezt a munkát – mondta a Borsnak Melinda, az elhunyt férfi édesanyja, akinek élete egyébként a tragédia óta folyamatosan egyre nehezebbé vált. A minap szembesült azzal, hogy a házassága végérvényesen menthetetlenné vált.

– A férjem úgy döntött, hogy máshol keresi a boldogságot, amit nem tűrhetek. Most a munkahelyemen szabadnapot kérek a jövő hétre, hogy elmehessek az ügyvédemhez. Úgy döntöttem, hogy benyújtom a válópert – zokogta az édesanya, aki a fia tavaly júliusi halála óta sem tudta feldolgozni gyermeke elvesztését.

– Amióta Lütyő itt hagyott bennünket, minden megváltozott. Tudom, hogy voltak problémák a fiammal, de én igazán mellette álltam. Gyakran én pénzeltem, hogy enni tudjon, vagy vehessen valamit a négy gyermekének. Rongálásért vonták a rendőrök kérdőre, azért volt bent a fogdán a végzetes napon. Azt nem várta meg, hogy kiengedjék, pedig éppen lejárt volna a 3 napos fogvatartás. Sosem fogom feldolgozni, hogy a fiam nincs többé – mondta Melinda.

Az asszony most azt tervezi, hogy a 12 éves kislányával kezd új életet. A többi gyermeke férjnél van vagy megnősült.