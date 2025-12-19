"Összeturmixolom az ételeimet, és az orromon keresztül szívom fel… rettegek, hogy a barátom elhagy, ha megtudja"

A virginiai Kathryn egy egyetemi kihívás után hagyott fel az étel megrágásával, és azóta a reggelit, ebédet és vacsorát is leturmixolja, majd az orrán keresztül szívja fel. Azonban a táplálkozás ezen szokatlan, meglehetősen bizarr módja már függőséggé vált számára.

Úgy tűnik, nincs egyedül szokatlan rituáléjával a nő, ha ételről van szó (Képünk illusztráció) Fotó: Motortion Films / shutterstock

Étel orron át?

A sorozatos ételszippantóként emlegetett nő a Furcsa függőségem (My Strange Addiction) című dokusorozat új évadában kért segítséget, hogy bevallja titkát új barátjának, Alexnek, nem tudva, hogy a férfi elfogadja-e különös szokását, vagy inkább menekülőre fogja.

Nincsen egyedül szokatlan evési rituáléjával

A műsor rövid előzetese sokkolta nézőket, ugyanis felbukkant a floridai származású Wendy is, aki bevallotta, hogy naponta közel egy kiló nyers húst eszik meg.

Különös szenvedélyéről a vőlegénye családi kerti grillezésen számol be, ami aggodalmat vált ki az egészségügyi kockázatok miatt, amelyeket eddig hosszú ideje figyelmen kívül hagyott. Wendy függőségét szerettei élesen bírálják, és egyenesen undorítónak nevezik. Azonban még barátai is nehezen állnak az ő oldalára, ugyanis szerintük egy kicsit nehéz elfogadni valakit, aki nyers húst fogyaszt.

Az évad további függőségei szintén hasonló kaliberűek: Anthony előadóművész, akinek a színpad és a színház iránti rajongása oda vezetett, hogy hetente több sminkterméket is elfogyaszt, Carlos pedig ragaszkodik ahhoz, hogy napi rovarfogyasztása teljesen ártalmatlan, párja aggodalmai ellenére is - írta a Daily Mail.