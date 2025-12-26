Felfoghatatlan tragédia: elhunyt tinédzser emléke előtt tisztelgett, halálos balesetet szenvedett az apuka

Chris Bailey Pontypriddből tartott visszafelé, ahol egy tinédzser temetése alkalmából szervezett motoros konvojban vett részt, amikor balesetben életét vesztette.
Az apuka előző héten, péntek délután vesztette életét motorkerékpárján egy két autót is érintő balesetben az A438-as úton Glasbury és Clyro között, nem messze Hay-on-Wye-i otthonától.
Chris, a lelkes motoros, csatlakozott barátaihoz a Valley Commandos Powys-i csoportjából, amikor konvojban tisztelegtek a 14 éves Kyle Sieniawski emléke előtt.
Kyle az Egyesült Királyság egyik legfiatalabb motoros neuronbetegségben szenvedője volt. A tinédzser novemberben hunyt el, kevesebb mint egy évvel a diagnózis felállítása után.
Teljesen lesújtva halljuk, hogy az egyik motoros tragikus módon életét vesztette, miközben Kyle temetéséről hazafelé tartott. Chris Bailey a Powys Chapter Valley Commandos értékes tagja volt, és az, hogy egy ilyen csodálatos gesztus után elvesztette az életét, szavakkal leírhatatlan kegyetlenség
- írta a motoros csapat közleményükben.
Chris egyik legjobb barátja, Paul Borrington, aki vele motorozott, ezekkel a sorokkal búcsúzott tőle:
Alázattal tölt el, ahogyan mások reagáltak erre az időszakra. Ez valóban megmutatja, mennyire tisztelték őt az emberek, azért, amit adott.
A Dyfed Powys-i rendőrség szemtanúk jelentkezését várja, ugyanis a bejelentés alapján három jármű is részt vett a balesetben.
Chris egy fekete Yamaha motorkerékpárt vezetett, amikor egy Mini Cooperrel és egy Volkswagennel ütközött. A többi sofőr sérülés nélkül úszta meg az incidenst - írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.