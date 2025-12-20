Makkegészségesen jött a világra a kis Luca, ám hamarosan már az élete volt a tét

Már a kisbabája életét féltette az az édesanya, akinek elmondása szerint a kisfiú korábban makkegészségesen jött a világra. A szülők, a 25 éves Lucy Shaw és Wesley Sadler-Davey gyermeke, Luca hosszas próbálkozást követően érkezett meg október 10-én, és az első hetekben teljesen egészségesnek tűnt. Egy reggel azonban a pici közel 40 fokos lázzal ébredt, mialatt a hasa felpuffadt és kiütések jelentek meg rajta.

Makkegészségesen jött a világra a kis Luca, egy reggel azonban minden megváltozott / Fotó: GoFundMe

A korábban egészséges Luca jelenleg is a kórházban küzd az életéért

Két hétig otthon maradtunk, miután megszületett, és minden csodálatos volt. Aztán egyszer csak felébredt a szunyókálásból, és valósággal tüzelt a forróságról. 39,9 Celsius-fokos láza volt

- nyilatkozta az anya, Lucy, aki ezután a párjával bevitte Lucát a kórházba. Itt antibiotikumkezelést kapott, miután az orvosok azt feltételezték, hogy szepszise lehet, ami gyakori a csecsemőknél. A baba állapota azonban egyre csak romlott, így egy másik kórház intenzív osztályára küldték, ahol további vizsgálatokat végeztek.

Az orvosok hamarosan gyanítani kezdték, hogy Luca hemofagocitás limfohisztiocitózisban, más néven HLH-ban szenvedhet, amely egy ritka és életveszélyes autoimmun betegség. A HLH az immunsejtek túlaktiválódását okozza, ami extrém gyulladást és szövetkárosodást eredményez, elsősorban a májat, a lépet és a csontvelőt érintve, végül pedig szervelégtelenséghez vezetve.

A kis Lucát később a londoni Great Ormond Street Kórházba szállították. A kisfiú az elmúlt hat hétben intenzív kezeléseken esett át, beleértve az etopozidot, egy olyan kemoterápiás kezelést, amely elpusztítja a gyorsan osztódó immunsejteket. A szülők tartottak tőle, hogy a kicsi nem fogja túlélni, ám Luca hihetetlen erőről tett bizonyságot, mostanra pedig engedélyt kapott egy létfontosságú csontvelő-kezelésre is, amelyet már az új esztendőben fog megkapni. Az anya elmondása szerint a kicsi kezelése jól halad, hála egy 21 éves donornak: a transzplantációra a tervek szerint 2026. január 26-án kerül sor.

'My son was born in perfect health - one morning he was fighting for his life'https://t.co/9JSlJAhni0 pic.twitter.com/x7w1u64p0K — The Mirror (@DailyMirror) December 19, 2025

A most két hónapos baba hamarosan újabb kemoterápiás kezelésen esik majd át, hogy elnyomják az immunrendszerét, mielőtt elvégeznék a transzplantációt. A szülők jelenleg egy GoFundMe-oldal segítségével gyűjtenek adományokat, amelyeket a számláik fizetésére, illetve mindarra fordítanák, amire Lucának szüksége lehet, mialatt kórházban fekszik – írja a Mirror.