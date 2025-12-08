„Teljesen váratlanul ért” – sokkot kapott a 9 éves kislány édesanya attól, amit az orvosok mondtak neki influenzásnak hitt gyermekéről

Influenzás lett egy kilencéves kislány, majd egy napon már járni sem tudott. Anyukája alig hitte el, mikor közölték a ritka diagnózist lányáról.

Lesújtó diagnózist kapott egy influenzásnak hitt kislány Forrás: Freepik.com

Azt hitték mindössze influenzás, a diagnózis sokkoló volt

A kilány, Tori fájdalma annyira rossz volt egy idő után, hogy már járni sem tudott. Anyukája, Ashley szerint a lábai túl gyengék voltak, ahhoz, hogy megtartsák őt. Elvitte hát lányát egy klinikára, de az orvosok nem aggódtak túlzottan, azt mondták, hogy mindössze pihenésre van szüksége, igyon sok folyadékot.

Másnapra tori fájdalma olyan nagy volt, hogy lábai egyszerűen összecsuklottak - számol be róla a People.

Abban a pillanatban tudtam, hogy ez valami komoly dolog

- mondta Ashley.

Elvitte torit a sürgősségire, ahol vér- és vizeletvizsgálatot végeztek rajta, majd megállapították, hogy jóindulatú akut gyermekkori myositise van, amely egy ritka rendellenesség, amelyet lokalizált izomfájdalom jellemez, és jellemzően vírusos felső légúti fertőzés eredménye.

A betegség jellemzően rövid ideig tart, általában legfeljebb egy hétig

- állítja a Nemzeti Egészségügyi Intézet, ahol hozzátették, hogy gyakran félrediagnosztizálják és valami sokkal súlyosabbnak állítják be.

Egy hét után a kislány szerencsére felépült és járni is képessé vált, miután intravénás folyadékot és fájdalomcsillapítókat kapott a kórházban. Édesanyját ennek ellenére nagyon megrémisztette az eset: „Még soha nem hallottam ilyen jellegű influenzaszövődményről. Ijesztő és nagyon váratlan volt.”

TikTok-fiókján másokat is figyelmeztet erre a ritka szövődményre, amellyel egy egyszer influenza járhat. A videón látszik, hogy Tori lábujjhegyen sétál a kórházban, miközben kapaszkodik egy kerekes kocsiba.

Megosztom a történetünket, hogy más szülők is tudják, mire figyeljenek

- mondja, majd azt tanácsolja, hogy érdemes a gyermekre hallgatni, ha azt mondja valami nincsen rendben vele. Hiszen egy szülő jobban ismeri a gyermekét, mint bárki más.