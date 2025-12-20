„A sírás környékez, ha meglátom a roncsot” – az ítéletig nem válik meg elhunyt fia autójától Anna

Mázló Attila 2023. január 7-én hajnalban egy baráti találkozóról hazafelé tartott Létavértesre, amikor a debreceni Vágóhíd utcai vasúti felüljárón összeütközött a szemközti sávból érkező debreceni milliárdoscsemete, Sz. Patrik autójával, amiről a Bors korábban beszámolt már. Utóbbi szinte karcolásokkal megúszta a balesetet, Attila azonban a helyszínen meghalt. A debreceni autóbaleset ügyében máig nincs ítélet.

Ennyi maradt Attila autójából, a debreceni milliárdoscsemete okozta a vád szerint a karambolt / Fotó: olvasói

A fiatal férfi családjához azon a bizonyos napon kora reggel csengettek be a rendőrök. Éppen az egyik barátjuk volt szolgálatban, így neki kellett közölnie a szülőkkel, és a húggal a tragikus hírt. Anna, az édesanyja a párjával együtt azonnal a helyszínre sietett.

Képtelen vagyok elfelejteni a kifolyt üzemagyag vérrel keveredő szagát. A felüljárón még ott hevert a fiam autójának roncsa. Valamiért a rendőrség nem tartotta szükségesnek a lefoglalását, az elszállításáról is nekünk kellett gondoskodnunk

– mesélte Anna, aki fontosnak érezte, hogy a tragédia helyszínén fotókat készítsen.

A debreceni milliárdoscsemete ügyében még mindig nincs ítélet

Még ott megfogadtam, hogy megvédem Attila becsületét. Rendőrnek készült, mindig betartotta a közlekedési szabályokat. Vezetés előtt sosem ivott – magyarázta az édesanya és elárulta: a kocsi maradványait azóta is telephelyen őrzik.

Időnként kimegyek a telepre megnézni a roncsot, ilyenkor a sírás környékez, de látni akarom, mert a fiamra emlékeztet

– érzékenyül el Anna.