„A sírás környékez, ha meglátom a roncsot” – az ítéletig nem válik meg elhunyt fia autójától Anna

Mázló Attila 2023. január 7-én hajnalban egy baráti találkozóról hazafelé tartott Létavértesre, amikor a debreceni Vágóhíd utcai vasúti felüljárón összeütközött a szemközti sávból érkező debreceni milliárdoscsemete, Sz. Patrik autójával, amiről a Bors korábban beszámolt már. Utóbbi szinte karcolásokkal megúszta a balesetet, Attila azonban a helyszínen meghalt. A debreceni autóbaleset ügyében máig nincs ítélet.
A fiatal férfi családjához azon a bizonyos napon kora reggel csengettek be a rendőrök. Éppen az egyik barátjuk volt szolgálatban, így neki kellett közölnie a szülőkkel, és a húggal a tragikus hírt. Anna, az édesanyja a párjával együtt azonnal a helyszínre sietett.
Képtelen vagyok elfelejteni a kifolyt üzemagyag vérrel keveredő szagát. A felüljárón még ott hevert a fiam autójának roncsa. Valamiért a rendőrség nem tartotta szükségesnek a lefoglalását, az elszállításáról is nekünk kellett gondoskodnunk
– mesélte Anna, aki fontosnak érezte, hogy a tragédia helyszínén fotókat készítsen.
Még ott megfogadtam, hogy megvédem Attila becsületét. Rendőrnek készült, mindig betartotta a közlekedési szabályokat. Vezetés előtt sosem ivott – magyarázta az édesanya és elárulta: a kocsi maradványait azóta is telephelyen őrzik.
Időnként kimegyek a telepre megnézni a roncsot, ilyenkor a sírás környékez, de látni akarom, mert a fiamra emlékeztet
– érzékenyül el Anna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.