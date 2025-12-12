A székelyhídi Rebeka csodás gyógyulása - nyitott gerince ellenére soha nem adja fel a 10 éves kislány

Vasók Rebeka újszülöttként életmentő műtéten esett át, azóta pedig fejlesztések, kezelések és rendszeres orvosi vizsgálatok kísérték minden lépését. A család számára a hétköznapok soha nem voltak egyszerűek, de Adrien, a kislány édesanyja egy pillanatra sem engedte el a reményt. A kislány ma is fegyelmezetten vesz részt a terápiákon, amelyekből többet hoz ki, mint bárki valaha remélte. Mutatjuk Rebeka csoda gyógyulását, mely az idei karácsony legnagyobb boldogsága.

A kis Rebeka úgy néz ki magától is meggyógyul, még a család lekopogja de lehet, hogy nem lesz szükség a gerincműtétre. Ez lehet az idei év csoda gyógyulása a Vasók család számára. (Fotó: Olvasói)

Karácsonyi csoda gyógyulás jellemzi Rebekát

Rebeka számára az idei ünnepi időszak is sok örömet tartogat. Mikuláskor is mosolyogva vett részt minden programon, és már nagy izgalommal készül az első iskolai karácsonyára, valamint a december 18-ai jótékonysági koncertre. A család rendszeresen jár a Borsóház terápiáira, január 5–7. között újabb intenzív fejlesztés vár rá, és ezeknek köszönhetően Rebeka látványos fejlődést mutat.

Rebeka minden nap újra és újra megmutatja, milyen hihetetlen erő lakik benne, ahogy készül a műtétre, az első iskolai karácsonyára és a jótékonysági koncertre, a mosolya nekünk is reményt ad

– meséli Vasók Adrien, Rebeka édesanyja.

Azonban az elmúlt hónapok nehézségeiről is őszintén beszélt az anyuka.

Novemberben volt egy nagyon hosszú, megterhelő betegségünk. Tüdőgyulladásból lábadoztunk, és Rebekának különösen nehéz volt. Az az időszak mindannyiunkat megviselt

– teszi hozzá.

A nehéz hetek után azonban újra minden a helyére került.



Az iskolában csodálatos szeretet veszi körül Rebekát. Rengeteg barátja van, a tanító nénivel szakmailag is tudunk beszélni. Én pedig nyugodtan tudok az óvodában dolgozni, hiszen érzem, hogy jó helyen van. Nagyon hálásak vagyunk ezért a közösségért

– mondja Adrien.

A kislány fejlődése nemcsak a közösségben, hanem személyiségében is megmutatkozik.

Úgy látom, Rebeka kezd komolyodni. Mindig is mosolygós, szeretetre méltó, közvetlen gyerek volt, de figyelemzavara is volt. Most elkezdett jobban figyelni magára, és ez az egészségén is meglátszik.

És idén valóban megérkezett a karácsonyi csoda is.

Rebeka állapota javul, és az orvosokkal most arról beszéltünk, hogy talán nem is lesz szükség a műtétre. Ez a legnagyobb ajándék, amit kaphattunk. Óriási reménnyel nézünk a jövőbe

– zárja gondolatait Adrien aki nagyon készül az idei karácsonyi jótékonysági meglepetéskoncertre.