Holtan találták meg az eltűnt magyar sportolót

Szombaton került megrendezésre a 41. Vasi Vasember triatlon. A verseny úszószámában azonban eltűnt egy férfi. Ahogyan arról korábban a Bors is beszámolt, a 60 év körüli versenyzőt látták bemenni a tóba és úszni is, de ki már nem látták jönni. A helyszínen a rendőrség, a tűzoltók, a mentők és a polgárőrök, valamint a versenyszervezők is részt vettek a keresésben, amelyhez a búvárcsapatok is megérkeztek.

Búvárokkal keresték az eltűnt férfit Fotó: Tények

Szombat délután egy drón segítségével megtalálták a vízben elmerült férfi holttestét. A part közelében bukkantak rá az elmerült 62 éves férfi testére. A férfi fia is a helyszínen tartózkodott, amikor apja nem bukkant fel újra a vízből. A férfi versenytársai is összetörtek a hír hallatán - írja a Tények.hu.