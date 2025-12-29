Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Balzsamozás előtt ébredt fel a halottnak hitt férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 17:30
A család és a temetkezési vállalkozó is ledöbbent. Erre senki sem számított.

Balzsamozásra készítették elő az elhunytnak nyilvánított férfit, aki a csodával határos módon még a procedúra előtt, a hullazsákban ébredt fel. Családja boldog volt, míg a halottkém sokkot kapott.

Balzsamozásra készítették volna elő a férfit, aki a hullazsákban kezdett el mocorogni
Balzsamozásra készítették volna elő a férfit, aki a hullazsákban kezdett el mocorogni (Képünk illusztráció)
Fotó: Dm_Cherry /  Shutterstock 

Balzsamozás elhalasztva: az idős férfi még nem állt készen a halálra

Az orvosok halottnak nyilvánították azt a férfit, aki gyakorlatilag az utolsó pillanatban ébredt fel. Csakhogy addigra már hullazsákban volt. Walter Williams-t, egy amerikai farmert egy Mississippi állambeli temetkezési vállalkozáshoz vitték, miután a 78 éves férfit halottnak nyilvánították. Walter úgynevezett pangásos szívelégtelenséggel került hospice-ba, ahol a személyzet este 9 körül halottnak nyilvánította, miután a nővérek nem találtak pulzust. 

Miután megerősítették a halálát, a férfit egy temetkezési vállalkozáshoz szállították. Bezárták egy hullazsákba, és a temetkezési vállalkozás személyzete elkezdte előkészíteni a balzsamozást. Ez egy nagyon kellemetlen folyamat, amely magában foglalhatja a szervek eltávolítását és balzsamozó vegyszerek használatát a test megőrzése érdekében. Walterre is ez a procedúrára várt, azonban neki más tervei voltak; a hullazsákban ugyanis egyszer csak magához tért

A CNN-nek adott interjújában Holmes megye halottkémje, Dexter Howard így nyilatkozott: 

Bejuttattuk a balzsamozószobába, és észrevettük, hogy a lába mozogni kezdett, mintha rúgna. Emellett kissé lélegezni is kezdett.

Walter esete kapcsán a halottkém kijelentette: ebből megtanulta, hogy még történhetnek csodák. 

Walter unokaöccse így emlékezett meg a bizarr helyzetről: 

Ott álltam, és néztem, ahogy beteszik a hullazsákba, és ráhúzzák a cipzárt. Ez este 10:30-kor történt, és hajnali 2:30-kor az unokatestvérem felhívott, és azt mondta: „Még nem”, én pedig azt kérdeztem: „Hogy érted, hogy még nem?”. Ő [az unokatestvérem] azt mondta: „Apu még itt van.”

Sajnos Walter végül alig több mint két héttel az eset után természetes okokból elhunyt – ezúttal valóban. 

Unokaöccse, Eddie a CNN-nek így nyilatkozott: 

Azt hiszem, ezúttal végleg elment. Számomra ez egy két hetes csoda volt, és minden percét élveztem, ahogy a családom is

– olvasható a LADbible cikkében

 

