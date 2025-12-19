"6,5 millióért vettem ajándékot a 2 éves fiamnak - most nem tudom fizetni a számlákat"

Egy influenszer bevallotta, hogy "szükségtelenül" sok pénzt elszórt, miután 15 ezer font (6,6 millió forint) értékben vásárolt karácsonyi ajándékokat a kétéves kisfia számára. Most pedig már nem tudja fizetni a számláit.
Jodie Weston, aki szerepelt a Channel 5 Rich Kids Go Skint, a Rich Holiday Poor Holiday és a BBC Eating with My Ex című műsoraiban, bevallotta, hogy bizony jelentősen leapasztotta a megtakarításait a költekezésével. A 32 éves színésznő elképesztő összeget költött egy adventi naptárra, tele finomságokkal kétéves fiának, Koa-Zayde-nak. Azonban a pazarló költekezés, valamint a tartalomkészítői munkáját befolyásoló technológiai változások miatti csökkenő bevételek most komolyan megterhelik a bankszámláját.
„Azt hiszem, változtatnom kell a szokásaimon – és gyorsan” – mondta a NeedToKnow-nak. „Szerencsére van némi megtakarításom, de ezzel a tempóval egyik napról a másikra elfogynak. Az év eleje mindig nagyon nehéz, mert kevés a munka. Nehéz időszak lesz ez a számunkra."
A londoni lány 2000 fontot költött egy Centre Parcs-i kiruccanásra, plusz 450 fontot egy dinoszauruszos játszókártyára a kisgyermekének, mielőtt elutaztak volna a Legolandba. Ebben a hónapban Lappföldre is ellátogatnak, az anya-fia páros pedig összeillő Cartier karkötőket visel majd, szenteste pedig összehangolt designer pizsamába bújnak majd. Jodie még azt is fontolgatta, hogy a Holdra sugározzák a fényképüket.
Bár "pazar gesztusnak" érezte a költekezést, hamar megbánta az egészet, mivel a havi jövedelme 1000 fonttal zuhant. Így nyilatkozott: „Az elmúlt két hónapban komolyan elapadtak a dolgok. Ijesztő időszak ez számomra. A mesterséges intelligencia hatalmas és hirtelen változást okozott. Gyorsan át kell gondolnom a jövedelemszerzés más lehetőségeit, mivel egyik napról a másikra a munkahelyem elvesztése szélén állok.”
Egyelőre tartja megszokott életmódját, és Abu Dhabiba készül repülni, hogy stílusosan köszöntse az új évet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.