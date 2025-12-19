"6,5 millióért vettem ajándékot a 2 éves fiamnak - most nem tudom fizetni a számlákat"

Egy influenszer bevallotta, hogy "szükségtelenül" sok pénzt elszórt, miután 15 ezer font (6,6 millió forint) értékben vásárolt karácsonyi ajándékokat a kétéves kisfia számára. Most pedig már nem tudja fizetni a számláit.

6,5 millióért vett ajándékot a fiának, most nincs pénze a számlákra - Fotó: Unsplash

Jodie Weston, aki szerepelt a Channel 5 Rich Kids Go Skint, a Rich Holiday Poor Holiday és a BBC Eating with My Ex című műsoraiban, bevallotta, hogy bizony jelentősen leapasztotta a megtakarításait a költekezésével. A 32 éves színésznő elképesztő összeget költött egy adventi naptárra, tele finomságokkal kétéves fiának, Koa-Zayde-nak. Azonban a pazarló költekezés, valamint a tartalomkészítői munkáját befolyásoló technológiai változások miatti csökkenő bevételek most komolyan megterhelik a bankszámláját.

„Azt hiszem, változtatnom kell a szokásaimon – és gyorsan” – mondta a NeedToKnow-nak. „Szerencsére van némi megtakarításom, de ezzel a tempóval egyik napról a másikra elfogynak. Az év eleje mindig nagyon nehéz, mert kevés a munka. Nehéz időszak lesz ez a számunkra."

A londoni lány 2000 fontot költött egy Centre Parcs-i kiruccanásra, plusz 450 fontot egy dinoszauruszos játszókártyára a kisgyermekének, mielőtt elutaztak volna a Legolandba. Ebben a hónapban Lappföldre is ellátogatnak, az anya-fia páros pedig összeillő Cartier karkötőket visel majd, szenteste pedig összehangolt designer pizsamába bújnak majd. Jodie még azt is fontolgatta, hogy a Holdra sugározzák a fényképüket.

Bár "pazar gesztusnak" érezte a költekezést, hamar megbánta az egészet, mivel a havi jövedelme 1000 fonttal zuhant. Így nyilatkozott: „Az elmúlt két hónapban komolyan elapadtak a dolgok. Ijesztő időszak ez számomra. A mesterséges intelligencia hatalmas és hirtelen változást okozott. Gyorsan át kell gondolnom a jövedelemszerzés más lehetőségeit, mivel egyik napról a másikra a munkahelyem elvesztése szélén állok.”

Egyelőre tartja megszokott életmódját, és Abu Dhabiba készül repülni, hogy stílusosan köszöntse az új évet.