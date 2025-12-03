„Azt hittem, csak a hidegtől fáj a szemem – majd kiderült, hogy halálos agyfertőzés”

Egy 17 éves londoni lány, Sophie Bell hetek óta tartó megfázásos panaszokkal és mindennapos fejfájással küzdött, amikor hirtelen életveszélyes állapotba került, és sürgős agyműtétre volt szüksége.

Egyszerű szemfájdalomból, súlyos agyfertőzés

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az agyfertőzés megviselte a lányt

Sophie októberben egy makacs megfázással küzdött, amelyhez mindennapos, erős fejfájás társult. A tinédzser biztos volt benne, hogy csak kimerült. Egészen október 29-ig, amikor feldagadt, kidülledt bal szemmel ébredt.

Édesanyja, Carol Wright azt hitte, Sophie annyira dörzsölte a szemét a fájdalmas fejfájások miatt, hogy emiatt alakult ki fertőzés. Antibiotikumot kaptak, de a helyzet romlott: Sophie szemét elárasztotta a genny, a fájdalom elviselhetetlenné vált, és látni sem tudott vele.

A tünetek rosszabbodása miatt kórházba került, ahol kiderült: orbitális cellulitisze van egy súlyos, a szem mögötti szöveteket érintő fertőzés. A vizsgálatokból az is kiderült, hogy a megfázás arcüreggyulladássá alakult, onnan pedig a fertőzés már az agya felé terjedt.

Az orvosok közölték vele: az állapota életveszélyes, és akár agyhártyagyulladás is kialakulhat. Sophie-t sürgős neurológiai műtétre vitték. A kilencórás beavatkozás során a koponyája egy részét eltávolították, hogy eltávolítsák a fertőzött szöveteket. A műtét szerencsére sikeres volt, és Sophie jelenleg is kórházban lábadozik, az orvosok szerint „csodával határos módon” indult meg a felépülése, tudta meg a Mirror.

A lány szeretné felhívni a figyelmet arra, milyen komoly következménye lehet egy egyszerű megfázásnak is.

Sosem gondoltam volna, hogy egy sima nátha idáig fajulhat. Azt hittem, elég lesz néhány paracetamol

– mondta.

Édesanyja így emlékezett vissza:

Összetört a világom. Bűntudatom volt, hogy nem vittem előbb orvoshoz, mert időnként úgy tűnt, jobban van.

Sophie üzenete másoknak: