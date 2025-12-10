Azt mondták tinédzser sem lesz: „10 extra karácsonyt kaptam”

Joe Russell 47 éves és súlyos cisztás fibrózissal született. Gyerekként azt mondták neki, hogy nem éli meg a tinédzserkort, mivel a transzplantációs technológia még gyerekcipőben járt. Bár rendkívül tehetséges volt az iskolában, Joe nem ment egyetemre, mivel úgy érezte, nincs értelme, mivel a genetikai állapota egyre súlyosbodó légzési és emésztési problémákat okozott. Ennek köszönheti a 10 extra karácsonyát a férfi.

Fotó: Andrei_R / Shutterstock

Élete jelentős részét kórházban töltötte, mert túl beteg volt ahhoz, hogy elhagyja az otthonát, sőt időnként az ágyból se tudott kikelni. Tíz évvel ezelőtt egy tüdőtranszplantáció mentette meg Joe életét, amikor 2015 decemberében már nagyon szenvedett.

Joe így nyilatkozott: „A betegség tönkretette a tüdőmet. Nem számítottak rá, hogy megélem a tinédzserkort. Amikor a 30-as éveim közepére értem, gépek tartottak életben, mivel a tüdőm nagyon károsodott. Nehezen tudtam beszélni vagy állni, folyamatos oxigénre és intravénás antibiotikumokra volt szükségem. A különbség élet és halál között van. Ha nem lett volna a transzplantáció, most nem lennék itt.”

„ Az életemet egy olyan férfinak köszönhetem, akit soha nem fogok megismerni, de minden egyes nap gondolok rá” – tette hozzá Joe.

Joe, a sussexi Worthingből, most egy videó kampányt vezet az NHS Vér- és Transzplantációs Szolgálat számára, amellyel arra kéri az embereket, hogy iratkozzanak fel organikus donornak - írja a Mirror.