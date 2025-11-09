9 évesen győzte le a halált ez a kislány: „Azt mondta, a lelki állata egy medve”

A telfordi Dulcie 2021-ben, mindössze hét évesen kapta meg a szörnyű diagnózist: neuroblasztóma, ráadásul negyedik stádiumban. Kemoterápia, műtétek, klinikai vizsgálatok, a gyerekkorából szinte semmi sem maradt. Édesanyja, Debbie felidézte a pillanatot, amikor februárban közölték velük: „nincs bizonyíték betegségre”.

/

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Halálos kór fölött aratott győzelmet

„Ez egy olyan nap, amiről sosem hittük volna, hogy eljön. Dulcie kimaradt a normális életéből…” – mondta elcsukló hangon.

A művész, aki nem bírta ki könnyek nélkül

Amikor Joffrey Watson, a helyi láncfűrészes szobrász meghallotta Dulcie történetét a rádióban, nem bírt tétlen maradni.

„Kicsit elszomorodtam… őszintén szólva meg is könnyeztem. Azt gondoltam: tennem kell valamit. Tudok faragni – hát faragok.”

Watson számára a történet különösen fájdalmasan érintő volt: „Egy hónappal fiatalabb, mint a lányom. Lehetett volna az én gyerekem is.”

Nem is tétovázott: néhány óra alatt, Dulcie kertjében kezdte el megformálni a szobrot, amelyhez a közeli Apley-birtok adományozta a hatalmas farönköt.

A „lelki állat”, amelyből erőt merít

A kislány magának választotta a szobor témáját: medve. Édesanyja mosolyogva mesélte: „Azt mondta, a lelki állata egy medve. A medve bátor, erős és kitartó – még akkor is, ha néha nem érzed magad annak.”

A szobor a gyerekkönyv, a Megyünk a medvevadászatra ikonikus figurájára épül, de sokkal több egyszerű mesefiguránál: Dulcie küzdelmének és győzelmének jelképe.

Új év, új élet – 2026-ban újra gyerek lehet

Dulcie még mindig kap kisebb kezeléseket, de a család reményekkel telve tekint előre.

„2026 végre az az év lehet, amikor ismét normális gyerek lehet” – mondja Debbie.

A medveszobor pedig ott áll a kertben, őrzi a győzelmét, és minden nap emlékezteti arra, milyen erős volt – és milyen erős ma is - írja a BBC.