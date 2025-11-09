Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

9 évesen győzte le a halált ez a kislány: „Azt mondta, a lelki állata egy medve”

mesefigura
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 08:30
művészrákkislány
Amikor a 9 éves Dulcie megkondította a „minden rendben” harangot, a kórház folyosóin visszhangzott a remény hangja. A halálos kór fölött aratott győzelmét pedig egy különleges, láncfűrésszel faragott szobor örökíti meg egy művész, aki soha nem ismerte őt, mégis könnyek között döntött úgy: „Ennek a kislánynak ajándék jár!”
K. C.
A szerző cikkei

A telfordi Dulcie 2021-ben, mindössze hét évesen kapta meg a szörnyű diagnózist: neuroblasztóma, ráadásul negyedik stádiumban. Kemoterápia, műtétek, klinikai vizsgálatok, a gyerekkorából szinte semmi sem maradt. Édesanyja, Debbie felidézte a pillanatot, amikor februárban közölték velük: „nincs bizonyíték betegségre”.

orvos, kórház, sztetoszkóp, egyetemista kamasz
/
Fotó: Hush Naidoo Jade Photography /  Unsplash (Illusztráció)

Halálos kór fölött aratott győzelmet

„Ez egy olyan nap, amiről sosem hittük volna, hogy eljön. Dulcie kimaradt a normális életéből…” – mondta elcsukló hangon.

A művész, aki nem bírta ki könnyek nélkül

Amikor Joffrey Watson, a helyi láncfűrészes szobrász meghallotta Dulcie történetét a rádióban, nem bírt tétlen maradni.

„Kicsit elszomorodtam… őszintén szólva meg is könnyeztem. Azt gondoltam: tennem kell valamit. Tudok faragni – hát faragok.”

Watson számára a történet különösen fájdalmasan érintő volt: „Egy hónappal fiatalabb, mint a lányom. Lehetett volna az én gyerekem is.”

Nem is tétovázott: néhány óra alatt, Dulcie kertjében kezdte el megformálni a szobrot, amelyhez a közeli Apley-birtok adományozta a hatalmas farönköt.

A „lelki állat”, amelyből erőt merít

A kislány magának választotta a szobor témáját: medve. Édesanyja mosolyogva mesélte: „Azt mondta, a lelki állata egy medve. A medve bátor, erős és kitartó – még akkor is, ha néha nem érzed magad annak.”

A szobor a gyerekkönyv, a Megyünk a medvevadászatra ikonikus figurájára épül, de sokkal több egyszerű mesefiguránál: Dulcie küzdelmének és győzelmének jelképe.

Új év, új élet – 2026-ban újra gyerek lehet

Dulcie még mindig kap kisebb kezeléseket, de a család reményekkel telve tekint előre.

„2026 végre az az év lehet, amikor ismét normális gyerek lehet” – mondja Debbie.

A medveszobor pedig ott áll a kertben, őrzi a győzelmét, és minden nap emlékezteti arra, milyen erős volt – és milyen erős ma is - írja a BBC.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu