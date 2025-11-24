Vonatbaleset érte a magyar Tiktok-sztárt: így van most a lábadozó Siklós Csaba

Mint azt a Bors többször megírta, Siklós Csabáról 14 éves korában kiderült, hogy új vesére és májra van szüksége. A hírességnek 10 évet kellett várnia a megfelelő donorra, végül egy balesetben elhunyt rendőr szerveit kapta meg. A transzplantált TikTok-sztár igyekszik helytállni az életben.

A transzplantált TikTok-sztár még Váradi Olasznál is járt Fotó: Ripost

Csaba, a saját bevallása szerint nyertes típus. Ezt bizonyítja, hogy a sok szenvedést túlélte, és már csak a jóra és az előrejutásra koncentrál. A táncos videóit ezrek tekintik meg a TikTok-on, és még Váradi Olasz is ígéretet tett rá, hogy majd szerepelhet az egyik klipjében. Igaz, utána volt köztük egy összezörrenés, de azóta a népszerű előadóművész azt közölte szerkesztőségünkkel, hogy kész békejobbot nyújtani Csabának.

A transzplantált TikTok-sztár nem adja fel álmait

A TikTok-sztár legnagyobb álma a táncos karrier mellett, hogy megtalálja a nőt, akivel családot alapíthat.

- Jelenleg is szingli vagyok, pedig már feldolgoztam az évekkel ezelőtti szakításomat. Egy olyan hölgyet keresek magam mellé, aki tudja, milyen az igazi szerelem és az őszinte szeretet. Azt kérem a Jóistentől, hogy végre adja meg az életre szóló boldogságot – mondta Csaba a Borsnak.

A férfit egyébként a hetekben egy kisebb baleset érte: éppen egy orvosi kivizsgálásra érkezett vonattal Budapestre, amikor a vonatról való leszállását követően forró gőz csapott a lábára. A táncos erős fájdalmat érzett, és kénytelen volt elmenni szakorvoshoz, aki a sebét kitisztította. Bízik benne, hogy a sérülése hamarosan teljesen begyógyul.