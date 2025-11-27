Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Elvették a címét: valójában férfi a világ legerősebb nője

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 16:50
Mindenkit átvert. Lebukott a világ legerősebb nője.

Jammie Booker, a 2025-ös World’s Strongest Woman (A Világ Legerősebb Nője) győztese elveszítette frissen megszerzett címét, miután a verseny után régi, felnőttfilmes tartalmak kerültek elő róla. A 28 éves amerikai sportolót kedden diszkvalifikálták, még mielőtt a képek nyilvánosságra kerültek volna.

A világ legerősebb nője mindenkit sikeresen átvert

A beszámolók szerint a versenyszabályzatok gyorsan változnak, és egyre több szervezet írja elő, hogy a sportolóknak születési nemük szerint kell indulniuk. Booker korábbi felnőttfilmes szereplései „Jammie Jay” néven kerültek elő, miután internetes felhasználók régi profilokra bukkantak. A címet végül brit riválisa, Andrea Thompson kapta meg, aki a Daily Mailnek korábban így nyilatkozott: 

„Nagyon explicit képek és videók kerültek elő, amelyek nyilvánvalóan kérdéseket vetettek fel a nemi besorolással kapcsolatban.” 

Nem ismert, hogy Booker mikor esett át nemi átalakító folyamatokon, ő maga pedig eddig nem kommentálta a történteket. A transznemű sportolók részvételének kérdése világszerte vita tárgya: több brit sportszövetség már teljes tiltást vezetett be, mások pedig hormonfeltételek mellett engedélyezik az indulást, írja a Daily Star. 

 

