Elvették a címét: valójában férfi a világ legerősebb nője

Jammie Booker, a 2025-ös World’s Strongest Woman (A Világ Legerősebb Nője) győztese elveszítette frissen megszerzett címét, miután a verseny után régi, felnőttfilmes tartalmak kerültek elő róla. A 28 éves amerikai sportolót kedden diszkvalifikálták, még mielőtt a képek nyilvánosságra kerültek volna.

Jammie Booker, a Világ Legerősebb Nője cím (immár csak korábbi) birtokosa valójában férfi Fotó: YouTube

A világ legerősebb nője mindenkit sikeresen átvert

A beszámolók szerint a versenyszabályzatok gyorsan változnak, és egyre több szervezet írja elő, hogy a sportolóknak születési nemük szerint kell indulniuk. Booker korábbi felnőttfilmes szereplései „Jammie Jay” néven kerültek elő, miután internetes felhasználók régi profilokra bukkantak. A címet végül brit riválisa, Andrea Thompson kapta meg, aki a Daily Mailnek korábban így nyilatkozott:

„Nagyon explicit képek és videók kerültek elő, amelyek nyilvánvalóan kérdéseket vetettek fel a nemi besorolással kapcsolatban.”

Nem ismert, hogy Booker mikor esett át nemi átalakító folyamatokon, ő maga pedig eddig nem kommentálta a történteket. A transznemű sportolók részvételének kérdése világszerte vita tárgya: több brit sportszövetség már teljes tiltást vezetett be, mások pedig hormonfeltételek mellett engedélyezik az indulást, írja a Daily Star.