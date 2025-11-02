„Meg fogod kapni, amit érdemelsz” – hónapok után felébredt a kómából, majd vérfagyasztó vallomást tett a halála előtt a 22 éves férfi

A 22 éves Daniel Waterman, autóbaleset utáni hónapokig tartó kómából ébredt fel, csak azért, hogy vérfagyasztó vallomást tegyen, majd nem sokkal később örök nyugalomra térjen.
Daniel barátnője, a 24 éves Leigha Mumby autójában utazott, amikor a Super Bowl hétvégéjén, Floridában súlyos balesetet szenvedtek. A februári ütközésben szerzett sérülései miatt Daniel október 8-án hunyt el.
A férfi nagyapja, Michael Gilman elmondta, hogy Daniel szinte minden csontja eltört a balesetben.
Eltörött a nyaka, háta, kulcscsontja, lába, bokája, és mindkét csípője kificamodott. Szinte semmije sem maradt épen. Mindenhol sérülések nyomai voltak.
Daniel édesanyja elmesélte, hogy fia halála előtt rövid időre annyira jobban lett, hogy képes volt a hatóságoknak és a nyomozóknak elmondani, mi is történt valójában.
Daniel elmesélte, hogy barátnője, Leigha szándékosan okozta a balesetet. Szavai szerint a nő így szólt:
Nem érdekel, mi történik. Meg fogod kapni, amit érdemelsz.
Leighát júliusban tartóztatták le felelőtlen vezetés és halálos fegyver birtoklása miatt, ám mindkét vádpontban ártatlannak vallotta magát.
A héten a hatóságok járművel elkövetett emberölésre módosították a vádakat Daniel halála után. Leighát 150 000 dolláros (56 millió forint) óvadék ellenében engedték szabadon a Flagler megyei börtönből.
A Waterman család jogi képviselője, John Hager szerint:
Nem baleset volt. A bizonyítékok azt mutatják, hogy Leigha nem fékezett, sőt, a baleset pillanatában is gyorsított.
Hager hozzátette, hogy Leigha a baleset idején terhes volt Daniel gyermekével, és azóta világra is hozta a babát – írja a Fox News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.