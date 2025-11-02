„Meg fogod kapni, amit érdemelsz” – hónapok után felébredt a kómából, majd vérfagyasztó vallomást tett a halála előtt a 22 éves férfi

A 22 éves Daniel Waterman, autóbaleset utáni hónapokig tartó kómából ébredt fel, csak azért, hogy vérfagyasztó vallomást tegyen, majd nem sokkal később örök nyugalomra térjen.

Kómából felébredve vérfagyasztó vallomást tett Daniel Waterman (fotó: GoFundMe)

Daniel barátnője, a 24 éves Leigha Mumby autójában utazott, amikor a Super Bowl hétvégéjén, Floridában súlyos balesetet szenvedtek. A februári ütközésben szerzett sérülései miatt Daniel október 8-án hunyt el.

A férfi nagyapja, Michael Gilman elmondta, hogy Daniel szinte minden csontja eltört a balesetben.

Eltörött a nyaka, háta, kulcscsontja, lába, bokája, és mindkét csípője kificamodott. Szinte semmije sem maradt épen. Mindenhol sérülések nyomai voltak.

Daniel édesanyja elmesélte, hogy fia halála előtt rövid időre annyira jobban lett, hogy képes volt a hatóságoknak és a nyomozóknak elmondani, mi is történt valójában.

A vérfagyasztó vallomás megrázta a családot

Daniel elmesélte, hogy barátnője, Leigha szándékosan okozta a balesetet. Szavai szerint a nő így szólt:

Nem érdekel, mi történik. Meg fogod kapni, amit érdemelsz.

Leighát júliusban tartóztatták le felelőtlen vezetés és halálos fegyver birtoklása miatt, ám mindkét vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A héten a hatóságok járművel elkövetett emberölésre módosították a vádakat Daniel halála után. Leighát 150 000 dolláros (56 millió forint) óvadék ellenében engedték szabadon a Flagler megyei börtönből.

A Waterman család jogi képviselője, John Hager szerint:

Nem baleset volt. A bizonyítékok azt mutatják, hogy Leigha nem fékezett, sőt, a baleset pillanatában is gyorsított.

Hager hozzátette, hogy Leigha a baleset idején terhes volt Daniel gyermekével, és azóta világra is hozta a babát – írja a Fox News.