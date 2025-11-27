Tóth Nikire holnap újabb tárgyalás vár - lesz megegyezés?

Mint az köztudott, Tóth Niki 2022. június 27-én éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek szakadtak le. A táncművészt maguk alá temették és kis híján a halálát okozták. Az orvosoknak sikerült az életét megmenteniük, de kerekesszékbe került. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerinának polgári perek sorát kellett megindítania, hogy a felelősök megtérítsék a költségeit és sérelemdíjat fizessenek. Holnap, november 28-án az utolsó per egyezséggel zárulhat. A büntetőeljárás azonban még mindig nem ért véget az ügyben.

Tóth Niki végre pénzhez juthat, amire nagy szüksége is van / Fotó: Máté Krisztián

Ikanov Gábor, Nikolett jogi képviselője a Borsnak elmondta: hét perből hatot már megnyertek. Pénteken, a Fővárosi Törvényszéken pedig megszülethet az egyezség az utolsó perben.



Már ideje lenne lezárni a polgári pereket. Elviekben ismerjük az eredményt, így a holnapi tárgyalás már csak egy formaság. Remélem, minden simán megy majd. Az más kérdés, hogy mikor jutok hozzá a megítélt teljes összeghez

– mondta a Borsnak a balerina és hozzátette: az életét a sérelemdíj megítélése önmagában nem könnyíti meg jelentősen.

- A kivitelezést végző cég felszámolás alatt áll, így tőlük nem kapunk egy fillért sem az édesanyámmal. A felelősségbiztosítója egyébként már fizetett valamennyit – magyarázta Nikolett, és kérdésünkre válaszolva kijelentette: nem reménykedik abban, hogy karácsonyig megkapja a neki járó teljes összeget.

Tóth Niki végre optimista lehet

Ikanov Gábor, a balerina ügyvédje elmondta: az eddig megnyert perek tárgyát főleg a felmerülő költségek, a vagyoni károk és a járadékigények képezték.

- Tetemes összeget emésztett fel Niki ápolása, a gyógyszerezése, és a rehabilitációja – szögezte le Ikanov. Az ügyvéd és Nikolett nem szerették volna, ha a sérelemdíj-peren kívül a média a többi eljárást is figyelemmel kíséri, hiszen azokon a tárgyalásokon érzékeny témák is felmerültek.

- Mindenki megértheti, hogy – főleg egy fiatal lány esetében – senkire nem tartozik, hogy konkrétan milyen feladatokkal jár a gondozása – magyarázta a jogász.

Az alperessel már kötöttünk egy előzetes megállapodást a sérelemdíj vonatkozásában. Ha ez jogerőre emelkedik, már a felszámolók feladata lesz az összeg behajtása. Nincs kétségem afelől, hogy a pénzt Niki végül megkapja, hiszen az igényeire biztosítási fedezet van, így nem kell kizárólag a felszámolás alatt álló társaságok vagyonára hagyatkozni

– jelentette ki Ikanov Gábor.