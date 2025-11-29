Felfoghatatlan tragédia: Álmában hunyt el a 18 éves lány

Elhunyt egy tinédzser lány, aki előtt rengetegen tisztelegnek. A fiatal álmában hunyt el.

Elhunyt a tinédzser lány, miközben aludt / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Álmában hunyt el a tinédzser lány

Poppy Johnson, a Bangor Egyetem 18 éves hallgatója november 16-án hunyt el álmában. A temetési bejelentés szerint szülei Kay és Richard voltak. Sokak szeretett rokona és barátja volt Poppy.

A tinédzser lányról tudni, hogy sokat önkénteskedett a Bridlingtoni Állatparkban és Főemlős-tanulmányt tanult az egyetemen. Az állatpark is megtört szívvel búcsúzott a lánytól.

„A lehető legnehezebb szívvel osztjuk meg ezt a rendkívül szomorú hírt. Az elmúlt két évben megtiszteltetés és igazi öröm volt számunkra, hogy egy csodálatos fiatal hölgyet, Poppyt a csapatunkban üdvözölhettük főiskolai szakmai gyakorlatának ideje alatt. Miután teljesítette a kötelező óráit, Poppy úgy döntött, hogy továbbra is önkéntesként dolgozik velünk — nem azért, mert kellett volna, hanem mert valóban szívén viselte a munkát” - idézi a Mirror.

Hozzátették, hogy Poppy mindent megtestesített, amit egy önkéntesnek magában kell hordoznia. Szorgalmas és elkötelezett volt, nyugodt és kedves jelenlétet hozott a mindennapokba.

A közlemény taglalja továbbá, hogy a világ elveszített egy gyönyörű lelket.

Soha nem fogunk elfelejteni

- búcsúznak tőle.