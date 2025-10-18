Till Tamás halála: a gyászoló anyuka súlyos beteg lett, járni is alig tud

Till Tamás 2000 gyermeknapján biciklivel elindult a bajai lovardába, hogy megnézze a nemrég született kiscsikót. Az édesapja még kikísérte a házból az útra, és integettek egymásnak. Mátyás akkor látta utoljára gyermekét. Azóta a család élete egyre nehezebb.

Till Tamás szülei csak egymásra számíthatnak / Fotó: Bors

A 11 évesen eltűnt fiút 24 éven keresztül hiába kereste a rendőrség, míg 2024 nyarán egy tanya melléképületének betonja alól előkerültek Tamáska földi maradványai. A gyilkosságot egy, a bűncselekmény idején 16 éves férfi vállalta magára, mert úgy gondolta, hogy elévülés miatt már nem büntethető, és egy börtönben ülő barátja számára szeretett volna vádegyezséget elérni.

F. János a rendőrségről még szabadon távozhatott, ám az ügyészség kijelentette: az emberölés többszörösen minősített esetéről van szó, így rá nem vonatkoznak az elévülés szabályai. Tamáska gyászoló szülei bíznak benne, hogy fiuk igazi gyilkosa a maximális büntetést kapja, igaz, amennyiben a bíróság bűnösnek találja F. Jánost, a fiatalkorúakra vonatkozó, enyhébb büntetési tételeket kell vele szemben alkalmazni.

Till Tamás hiánya mérhetetlen fájdalommal jár



A kisfiú eltűnése után Katalin és Mátyás nemcsak anyagilag mentek tönkre, a mérhetetlen fájdalomra és stresszre az édesanya egészsége is ráment. Agyvérzést kapott, és részlegesen lebénult. Önállóan kizárólag botra támaszkodva, néhány lépést tud megtenni, az állapota pedig folyamatosan romlik.

Kétnaponta konduktori tornára viszem Katalint, mert a bal kezét már emelni is alig tudja, és az ujjai sem engedelmeskednek neki. A terápia hatására talán valamennyit erősödik, de a háztartást jórészt egyedül kell ellátnom. Vigyázok a feleségemre, nem engedem, hogy megerőltesse magát

– árulta el Mátyás, majd átadta a szót a hitvesének.

„Mindenben számíthatok a férjemre. A mi szövetségünk valóban erős” – jegyezte meg Katalin.