„Félelmetesek voltak a 4-5 méteres hullámok" - Máté egy hajón élte át a pusztító tenerifei vihart

A Kanári-szigetek legnagyobbikán, Tenerifén a hétvégén a pusztító áradás és a viharos hullámok tragédiát okoztak. A tenerifei viharban hárman meghaltak és legalább 15-en megsérültek. A szombati viharról egy magyar is beszámolt a Borsnak, aki egy hajón tartózkodott. A tenger borzalmas méretű hullámokat vetett.

Nem ismer határokat a tomboló tenger, a tenerifei vihar következtében hárman meghaltak Fotó: AFP

Tenerifei vihar: a nézelődők nem vették komolyan

A tomboló Atlanti-óceán hatalmas hullámai szombaton érték el a Tenerife északi részét. Több nézelődőt a víz egyszerűen berántott a tengerbe. Egy holland nő szívinfarktust kapott, és már nem tudták megmenteni az életét. Egy 43 éves spanyol horgász sem élte túl a napot, sőt a sziget déli partján is találtak egy holttestet, akit valószínűleg a tenger sodort partra. A hatóságok riasztást adtak ki az óriáshullámok miatt, mert a következő napokban továbbra is rendkívül veszélyes lehet a tengerpart a Kanári-szigeteken.

A hajókat sem kímélte az erőteljes hullámzás

Rácz Máté és spanyol felesége Sharon rendszeresen lépnek fel hajókon a világ különböző részein show műsorukkal, most is épp Tenerife közelében járnak, ami egyébként sok éve az otthonuk is, hiszen ott élnek, amikor épp nem tengeren dolgoznak. A szombati viharról ezt mondta a férfi a Borsnak.

Nem volt kényelmes a hajón a hullámverésben. Ilyenkor haladni is alig lehet, nemhogy a műsorunkat leadni. Itt idős emberek utaznak így fokozottan veszélyes ha mozog a hajó. Félelmetesek voltak a legalább 4-5 méteres hullámok, még a hányós zacskókat is kirakták. A kapitány bejelentette, hogy mindenki figyeljen oda, amikor a lépcsőn közlekedik.

– mondta a hétvégi tenerifei tengeri tombolásról a magyar hegedűs. Azon a hajón, ahol Máté utazott senki sem sérült meg, de a parton több embert is elsodort a tomboló óceán. A hullámverésben legalább hárman életüket vesztették.

Most is éppen egy hajón vagyunk Tenerife felé. Még mindig erősebben hullámzik a tenger.

- mondta lapunknak Máté hétfőn - november 10. - délelőtt.

Máté és felesége, Sharon évek óta tengerjáró hajókon lépnek fel Fotó: Rácz Máté

A férfi elmondta, hogy nagyon sajnálja azokat az embereket, akiket elsodort a víz.

Bizony a természettel nem szabad játszani! Én tisztában vagyok ezzel hiszen Tenerife az Atlanti-óceán közepén, egy vulkánon található. A turisták azonban a nyaralás alatt sajnos túlságosan elengedik magukat, olyanokat tesznek meg, amiket otthon biztosan nem, nem tudom miért van ez, de valahogy nem érzik a veszélyt.

- mondta el Máté. A hajón dolgozó művész hozzátette:

Én azt látom itt, hogy sok turista ittasan megy a vízbe, előfordul hogy szívinfarktust kapnak, vagy messzebbre mennek be az óceánba mint kellene. Itt mindig figyelmeztetik a lakosokat ha veszélyes időjárási esemény jön. Sőt olyan is előfordul, hogy mindenkinek küldenek egy SMS-t a telefonjára aki Tenerifen tartózkodik, hogy vigyázzanak. A partokat is néha lezárják és figyelmeztetéseket raknak ki. Nem volt ez másképp most sem. A piros zászlók, és figyelmeztetések most is kint voltak. Sajnos viszont mindenhol nem lehetnek ott a rendőrök és katonák.

Tenerifén ilyenkor, ősszel és télen, gyakoriak az ilyen hatalmas hullámok az Atlanti-óceán tomboló viharai miatt.