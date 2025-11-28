„A lányunk szeme órák alatt változott meg – a diagnózis sokkoló és könnyfakasztó volt”

A most hároméves Ava Grace még csak 14 hónapos volt, amikor lesújtó diagnózist kapott. Szülei, Vicki Cooper Bird és Ian Bird hirtelen arra lettek figyelmesek, hogy kislányuk szeme órák alatt változott meg.

Ava teljesen egészséges, energikus gyermek volt, amikor elkapta a közismert kéz, száj és körömfájást. Ez egy gyakori vírusfertőzést, amely főként gyerekeket érint, ami azonban ezután történt, már egyáltalán nem volt a betegség tipikus tünete.

A gyermek szeme órák alatt változott meg teljesen

Rövid idő alatt Ava világoskék szeme sötétkékre váltott, pupillája pedig nem működtek megfelelően. Szülei ekkor vitték el a háziorvoshoz, aki azonnal szemészhez irányította őket.

A kislányt három napig tartották bent megfigyelésen és vizsgálatokon. Egy ultrahang során kiderült, hogy rendkívül magas a szem mögötti nyomás. Az orvosok ekkor már retinoblasztómára gyanakodtak, ez a ritka daganat évente 40–50 gyermeket érint.

Avánál teljes retinaleválást állapítottak meg, vagyis a fényérzékeny szövet teljesen levált a szem hátsó részéről, ami az érintett szem vakságát okozta.

A következő kórházban altatás alatt vizsgálták meg, ekkor találták meg a 22 milliméteres daganatot. A hivatalos diagnózist 2023. november 2-án kapták meg.

Csak ültünk az autóban és sírtunk. Semmit sem tudtunk a retinoblasztómáról. Fogalmunk sem volt, mennyi időnk van még vele… Teljesen bizonytalannak éreztük magunkat a jövőt illetően

- mesélték a szülők.

Mivel a daganat nem rossz helyen nőtt, a műtét előtt nem volt szükség kemoterápiára. Az operációra három nappal Ian és Vicki esküvője után került sor: Ava szemét teljesen eltávolították.

Azóta már hat különböző műszemet próbált ki, fertőzésekkel küzdött, és próbál alkalmazkodni a tragédia következményeihez. A műtét óta rosszul alszik, és a hirtelen trauma miatt pszichológiai kezelésre szorul.

Idősebb, 12 és 14 éves testvérei számára is megterhelő a helyzet, hiszen a szülőknek gyakran kell távol lenniük a kezelések miatt.

Teljesen megértik, hogy Ava kapja most a legtöbb figyelmet. Nem a szeretetet, hanem a figyelmet. Ez nehéz nekik. Olyan dolgokat látnak és élnek át, amiknek nem kellene természetesnek lenniük gyerekek számára. De próbálunk túllendülni rajta, és annyi pozitív hírt és élményt adni nekik, amennyit csak tudunk

- mondta Ian idősebb gyermekeiről.