„Lehet, hogy nem ma, nem holnap, de eljön az a nap” – Így remél az agyvérzéses epilepsziás Emma anyukája

A hatéves Emma hangosan nevet, miközben a színes építőkockákat próbálja egymásra illeszteni az Apróka Fejlesztőház puha szőnyegén. Lábai bizonytalanul mozdulnak, de a mosoly egy pillanatra sem tűnik el az arcáról. Minden mimikája egy átlagos gyermekkort idéz, ám elképesztő küzdelem áll a kislány és édesanyja mögött. Emma koraszülöttként jött a világra, és már a születése pillanatában agyvérzést kapott.

A kis Emma elképesztő erővel küzd az agyvérzés okozta állapota ellen! (Fotó: olvasói)

„A kezdetekben csak a miértek voltak... Miért velünk történt ez?” - Agyvérzéses kislányáért küzd Viktória

Emma édesanyja, Sabjanics-Kovács Viktória 25 évesen élte meg a legnagyobb örömöt, és egyben élete legnagyobb tragédiáját, amikor kislánya világra jött.

Beleestünk ebbe a helyzetbe, és az elején borzasztó nehéz volt. Folyton az járt a fejünkben, miért velünk történt ez?

– meséli Viktória.

A fiatal anyuka és férje azóta is nap mint nap azért küzdenek, hogy Emmának teljes életet adhassanak. A korai években minden nap kórházról kórházra jártak, ma már a fejlesztések és tornák adják a család mindennapjainak ritmusát.

Szigorú vagyok vele, de muszáj. Nem tehetem meg, hogy feladjam. Minden apró lépésért megdolgozunk, küzdünk, és ennek a küzdelemnek koránt sincs vége, ameddig élünk

– mondja Viktória mosolyogva, de a szeme sarkában ott bujkál a fáradtság.

„Amikor Janka megszületett, azt éreztem, az Isten visszaadta azt, amit elvett”

Tíz hónappal ezelőtt új élet költözött a családba: megszületett Janka, Emma egészséges kishúga.

Féltem újra teherbe esni. Annyi orvosi vizsgálat, annyi félelem után azt kérdeztem: mi lesz, ha újra megtörténik? De Janka egészséges. Én azt éreztem: Isten most visszaadott valamit, amit korábban elvett. Ő a beteljesülésem. Mindenképpen meg akartam ezt élni az anyaság kapcsán

– idézi fel az édesanya.

A két testvér kapcsolata azonban nem mindig egyszerű. Emma nehezen dolgozza fel, hogy húgának nem kell fejlesztésekre járnia, ilyen fiatalon is érzi, hogy ő más mint kishúga.

Sokszor kérdezi, miért nem kell Jankának tornára mennie. Látja, hogy ő más, és ez lelkileg megviseli. De próbáljuk megértetni vele, hogy ő is különleges, csak másképp. Bízom benne hogy megtanul majd járni Emma. Van fény az alagút végén. Nem mondom, hogy teljesen fel fog épülni, de ha rollátorral tud majd járni, az is teljes élet. Nekünk ez már boldogság

– teszi hozzá a két kislány anyukája Viktória.