Szolgálat közben halt meg a hős rendőrtiszt – összetört kollégái szívszorító módon búcsúznak

Megdöbbentő tragédia rázta meg az Essexi rendőrséget: egy szolgálatban lévő tiszt vesztette életét egy súlyos közúti balesetben az A12-es úton. A rendőr egy motoros egység tagjaként éppen sürgősségi riasztásra tartott, amikor a végzetes ütközés bekövetkezett. A baleset tegnap 12:25 körül történt Ingatestone közelében: a tiszt a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség hivatalosan még nem nevezte meg az áldozatot, ám a szervezet szívszorító közleményt adott ki, amelyben „professzionális és bátor kollégaként” emlékeztek meg a szolgálat közben elhunyt tisztről. Az Essex Police központi épülete előtt félárbocra engedték a zászlót, ezzel tisztelegve az elhunytrendőr előtt.
A hatóság szóvivője megerősítette:
Sajnálatos módon megerősíthetjük, hogy egy rendőrtiszt életét vesztette a szolgálat során, miután ütközés történt az A12-es úton. A tiszt, aki rendőrségi motorral közlekedett, egy sürgős hívásra reagált. Jelenlegi információink szerint más jármű nem volt érintett. A rendőr a helyszínen életét vesztette.
A helyszínt hosszú időre lezárták, miközben speciális egységek vizsgálták az eset körülményeit. Ben-Julian Harrington főkapitány mély megrendüléssel szólalt meg a tragédia után:
Gondolataim és imáim, valamint az egész Essexi rendőrség együttérző támogatása a tiszt családjával és barátaival vannak. Elhunyt kollégánk elkötelezett szakember volt, aki szolgálat közben, az emberek védelmében adta az életét. Mindig hálás leszek a szolgálatáért.
A főkapitány arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne találgassanak a baleset részleteiről, és adják meg a lehetőséget a tapasztalt vizsgálócsoportnak, hogy feltárják az igazságot - írja a Daily Star. Kiemelték: a rendőrség minden támogatást megad az elhunyt tiszt családjának és közvetlen kollégáinak.
Harrington egyúttal köszönetet mondott azoknak az autósoknak és helyieknek, akik türelemmel és együttműködéssel segítették a mentési és vizsgálati munkákat:
Köszönöm a lakosságnak a megértést és az együttműködést ebben a rendkívül nehéz helyzetben.
A tragédia nemcsak egy rendőrséget, hanem egy egész közösséget borított gyászba: mindenki, aki ismerte, egy odaadó, bátor tisztet veszített el, aki utolsó pillanatáig szolgált és védelmezett.
