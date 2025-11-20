Brutális farkastámadásban vesztette életét egy fiatal diák - utolsó hívása máig kísérti családját

Kollégája figyelmeztetéseit teljesen figyelmen kívül hagyva indult egy sétára a vadonban a fiatal, majd pillanatok alatt farkasok áldozata lett. Utolsó telefonhívása még a mai napig kísérti családját.
A 22 éves Kenton Carnegie a kanadai Points North Landingben dolgozott egy geológiai felmérési programban egyetemi gyakorlata egyik részeként, amikor bekövetkezett a tragédia. 2005. november 8-án sétálni indult a tóhoz, hogy megnézze a sziklákat az öbölben, azonban még indulása előtt kapott egy figyelmeztetést egyik kollégájától Todd Svarckopftól. A pilótaként dolgozó férfi óva intette attól, hogy elhagyja a tábor területét, és inkább hívta, hogy menjen el a hangárba jégkorongozni, de Kentont nem lehetett eltántorítani.
Alig egy kilométerre volt a tábortól, amikor észrevette, hogy egy farkas követi őt a hóban. A fiatal azonnal gyorsítani kezdett, de hamarosan két másik falkatag is megjelent mögötte, majd megindították a brutális támadást. A vadállatok földre döntötték, ő pedig megpróbált védekezni, de küzdelme hiábavalónak bizonyult. Aznap este a tábor keresést indított, és megtalálták a nyomait a tó felé vezető útvonalon, majd holttestére is rábukkantak, amelyet farkasnyomok vettek körül.
A tartomány északi területeinek halottkémje, Rosalie Tsannie a helyszínre érkezett, és segített elszállítani Kenton testét. Azonban a farkasok vonyítására máig élénken emlékszik.
Éppen takarítottunk és elláttuk a fiatalembert, amikor hallottuk, hogy vonyítani kezdenek. Ez számomra túlságosan közel volt. Olyan érzés volt, mintha csak kinyújtanám a kezem, és megérinteném azt a farkast, amelyik balra volt tőlem, annyira közelinek tűnt, és hallottam a többieket is, 4-5 állatot, mintha egymást hívták volna.
- emlékezett vissza.
A geológiai mérnökhallgató a támadás előtti nap még felhívta édesanyját, és elmondta neki, hogy farkasokat láttak a környéken.
Nem azért volt ott, hogy lerajzolja őket vagy etesse őket, ahogy néhány cikk sugallta, csak sétálni indult. Szerette a természetet, és meg akarta nézni a sziklákat az öbölben.
- tette hozzá édesapja.
A halála után három nappal a vadőrök két farkast lelőttek. A boncolás során hajszálakat és más anyagmaradványokat találtak az állatok emésztőrendszerében, amelyek feltehetően emberi eredetűek lehettek. Egyikükről azt írták, hogy izmos testfelépítésű volt, és körülbelül 46 kilogrammot nyomott - írta a Mirror.
