Brutális farkastámadásban vesztette életét egy fiatal diák - utolsó hívása máig kísérti családját

Kollégája figyelmeztetéseit teljesen figyelmen kívül hagyva indult egy sétára a vadonban a fiatal, majd pillanatok alatt farkasok áldozata lett. Utolsó telefonhívása még a mai napig kísérti családját.

Egy diák ártatlan sétája halálos farkastámadásba torkollott. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Pillanatok alatt támadott a farkasfalka

A 22 éves Kenton Carnegie a kanadai Points North Landingben dolgozott egy geológiai felmérési programban egyetemi gyakorlata egyik részeként, amikor bekövetkezett a tragédia. 2005. november 8-án sétálni indult a tóhoz, hogy megnézze a sziklákat az öbölben, azonban még indulása előtt kapott egy figyelmeztetést egyik kollégájától Todd Svarckopftól. A pilótaként dolgozó férfi óva intette attól, hogy elhagyja a tábor területét, és inkább hívta, hogy menjen el a hangárba jégkorongozni, de Kentont nem lehetett eltántorítani.

Alig egy kilométerre volt a tábortól, amikor észrevette, hogy egy farkas követi őt a hóban. A fiatal azonnal gyorsítani kezdett, de hamarosan két másik falkatag is megjelent mögötte, majd megindították a brutális támadást. A vadállatok földre döntötték, ő pedig megpróbált védekezni, de küzdelme hiábavalónak bizonyult. Aznap este a tábor keresést indított, és megtalálták a nyomait a tó felé vezető útvonalon, majd holttestére is rábukkantak, amelyet farkasnyomok vettek körül.

A tartomány északi területeinek halottkémje, Rosalie Tsannie a helyszínre érkezett, és segített elszállítani Kenton testét. Azonban a farkasok vonyítására máig élénken emlékszik.

Éppen takarítottunk és elláttuk a fiatalembert, amikor hallottuk, hogy vonyítani kezdenek. Ez számomra túlságosan közel volt. Olyan érzés volt, mintha csak kinyújtanám a kezem, és megérinteném azt a farkast, amelyik balra volt tőlem, annyira közelinek tűnt, és hallottam a többieket is, 4-5 állatot, mintha egymást hívták volna.

- emlékezett vissza.

A fiatal diák utolsó telefonhívása

A geológiai mérnökhallgató a támadás előtti nap még felhívta édesanyját, és elmondta neki, hogy farkasokat láttak a környéken.

Nem azért volt ott, hogy lerajzolja őket vagy etesse őket, ahogy néhány cikk sugallta, csak sétálni indult. Szerette a természetet, és meg akarta nézni a sziklákat az öbölben.

- tette hozzá édesapja.