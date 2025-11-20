Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális farkastámadásban vesztette életét egy fiatal diák - utolsó hívása máig kísérti családját

farkastámadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 20:40
tragédiavadállat
Egy átlagosnak induló séta a vadonban pillanatok alatt tragédiába torkollott. Egy fiatal diákot kollégája figyelmeztette a környéken ólálkodó farkasokra, azonban a tanácsot nem fogadta meg.

Kollégája figyelmeztetéseit teljesen figyelmen kívül hagyva indult egy sétára a vadonban a fiatal, majd pillanatok alatt farkasok áldozata lett. Utolsó telefonhívása még a mai napig kísérti családját.

Egy diák ártatlan sétája halálos farkastámadásba torkollott.
Egy diák ártatlan sétája halálos farkastámadásba torkollott. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Pillanatok alatt támadott a farkasfalka

A 22 éves Kenton Carnegie a kanadai Points North Landingben dolgozott egy geológiai felmérési programban egyetemi gyakorlata egyik részeként, amikor bekövetkezett a tragédia. 2005. november 8-án sétálni indult a tóhoz, hogy megnézze a sziklákat az öbölben, azonban még indulása előtt kapott egy figyelmeztetést egyik kollégájától Todd Svarckopftól. A pilótaként dolgozó férfi óva intette attól, hogy elhagyja a tábor területét, és inkább hívta, hogy menjen el a hangárba jégkorongozni, de Kentont nem lehetett eltántorítani.

Alig egy kilométerre volt a tábortól, amikor észrevette, hogy egy farkas követi őt a hóban. A fiatal azonnal gyorsítani kezdett, de hamarosan két másik falkatag is megjelent mögötte, majd megindították a brutális támadást. A vadállatok földre döntötték, ő pedig megpróbált védekezni, de küzdelme hiábavalónak bizonyult. Aznap este a tábor keresést indított, és megtalálták a nyomait a tó felé vezető útvonalon, majd holttestére is rábukkantak, amelyet farkasnyomok vettek körül.

A tartomány északi területeinek halottkémje, Rosalie Tsannie a helyszínre érkezett, és segített elszállítani Kenton testét. Azonban a farkasok vonyítására máig élénken emlékszik.

Éppen takarítottunk és elláttuk a fiatalembert, amikor hallottuk, hogy vonyítani kezdenek. Ez számomra túlságosan közel volt. Olyan érzés volt, mintha csak kinyújtanám a kezem, és megérinteném azt a farkast, amelyik balra volt tőlem, annyira közelinek tűnt, és hallottam a többieket is, 4-5  állatot, mintha egymást hívták volna.

- emlékezett vissza.

A fiatal diák utolsó telefonhívása

A geológiai mérnökhallgató a támadás előtti nap még felhívta édesanyját, és elmondta neki, hogy farkasokat láttak a környéken.

Nem azért volt ott, hogy lerajzolja őket vagy etesse őket, ahogy néhány cikk sugallta, csak sétálni indult. Szerette a természetet, és meg akarta nézni a sziklákat az öbölben.

- tette hozzá édesapja.

A halála után három nappal a vadőrök két farkast lelőttek. A boncolás során hajszálakat és más anyagmaradványokat találtak az állatok emésztőrendszerében, amelyek feltehetően emberi eredetűek lehettek. Egyikükről azt írták, hogy izmos testfelépítésű volt, és körülbelül 46 kilogrammot nyomott - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu