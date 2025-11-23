„Nem adok okostelefont a 12 éves fiamnak, nem akarok még egy tragédiát átélni”

Mary Barker sokáig érezte magát egyedülálló „szigorú” anyának, amiért 12 éves fia, Edwin az egyetlen az évfolyamában, akinek nincs okostelefonja. Ám januárban minden megváltozott: egy 11 éves helyi fiú, Jaiden Shehata halála megerősítette benne, hogy a döntése nemcsak helyes, de szükséges is volt. A fiú egy vasúti átjárónál vesztette életét, miután egy videó kötötte le a figyelmét telefonja kijelzőjén. A tragédia mindössze percekre történt Mary otthonától.
A brit vasúti balesetvizsgálók jelentése szerint Jaiden egy 80 km/h-val érkező vonatnak sétált elé, miközben a kezében tartott, világító képernyőt nézte. A telefonján egy videó futott, ez volt az utolsó dolog, amit látott.
„Ez volt a pillanat, amikor végleg eldöntöttem: nálunk nem lesz okostelefon”
– mondja Mary.
„Ha nem lett volna nála mobil, talán még mindig élne.”
Mary szerint Edwin is érzi, hogy egy okostelefon túlságosan elvonná a figyelmét.
„A tanáraik is azt mondják: nem te irányítod az okostelefont – az irányít téged.”
A család egyébként így is küzd a képernyőidővel, ezért Mary úgy döntött: amikor egyszer eljön az ideje, Edwin csak egy „néma téglát”, egy hagyományos, internethozzáférés nélküli telefont kaphat.
A döntését tovább erősítette egy Netflix-dokumentumfilm is, amelyben egy tini online tartalmak hatására radikalizálódott szülei tudta nélkül.
„A szemünk előtt esett szét egy család, mert a szülők nem látták, mi történik a gyerek telefonján. Rájöttem, hogy én ebből nem kérek.”
A jelenség nem egyedi. Daisy Greenwell, a Smartphone Free Childhood mozgalom társalapítója szerint a tinédzserek mentális egészsége drámai tempóban romlik a korai okostelefon-használat miatt: nő a szorongás, a depresszió, az alvászavarok, a figyelemzavar, sőt a családi konfliktusok száma is, írja a Mirror.
„Minden pittyenés figyelemről szól. A gyerekek naponta több száz értesítés között próbálnak működni – ez szinte lehetetlen”
– mondja.
A szervezet azt javasolja: okostelefont 14 éves kortól, közösségi médiát pedig 16 év felett érdemes adni a gyerekeknek. Addig maradjon a klasszikus mobil, és minél több közösségi program, sport, baráti találkozó.
Mary biztos benne, hogy a döntése megóvja a fiát.
„Nem akarom, hogy a fiam legyen a következő gyerek, aki a telefonja miatt kerül bajba. Ha emiatt ő az egyetlen a korosztályából, aki kilóg a sorból – hát legyen. Neki az élete fontosabb, mint egy kijelző.”
