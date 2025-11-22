Újabb fájdalmas műtét vár a dongalábú kis Noelre

Noel decemberben tölti be a hatéves kort és eddig az élete a műtétekről és a betegségről szólt. Szüleivel, akik mindent megtesznek a gyógyulásáért, a Veszprém vármegyei Szápáron él, és a család egyetlen álma, hogy meggyógyuljon. A gyermek deformált kezekkel, nyitott szájpadlással, dongalábbal és autizmussal látta meg a napvilágot.

Noel decemberben tölti be a hatodik életévét, eddig a műtétekről és a betegségről szólt az élete

Fotó: olvasói fotó

Egyetlen vágyam, hogy egészségesnek és boldognak láthassam a gyermekem, aki több rendellenességgel született, amivel az orvosok a kórházi ágyam mellett állva szembesítettek. Akkor annyit mondtak csak, hogy nagy a baj. Azóta ezt a csatát vívjuk, és bízom benne, hogy Noel a végén meggyógyul

– sóhajt fel bizakodóan Petrovics Mária, a gyermek édesanyja. Születése után a kisfiú több műtéten is átesett, és csak karácsonykor ölelhette először magához az édesanyja.

Noelre decemberben újabb műtét vár

A gyermek napjai azóta a gyógykezelésről szólnak. Élete első évében a dongalábát 16 műtéttel próbálták korrigálni.

Borzalmas látni a gyermekem szenvedését. Bízom benne, hogy eljön az idő, amikor teljes életet élhet, de addig még hosszú és rögös út vezet. Noel következő orvosi beavatkozása december 2-án lesz a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán. Ez egy nagy műtét lesz, az achilles ínszalagjait vágják át

– folytatja az aggódó édesanya, aki hozzáteszi: a cél, hogy a gyermek dongalába kiegyenesedjen. Noel egy évvel ezelőtt már átesett egy ilyen orvosi beavatkozáson, de azóta nagyon sokat nőtt, ezért meg kell azt ismételni.

Noel lába most is gipszben van, de szerencsére jól érzi magát. A kórházba december 1-én megyünk be. A műtétre másnap kerül sor, és összesen négy napot kell bent lennünk. A gyermekem várja már, hogy menjünk a kórházba, ő még nem fogja fel, hogy ez számára mennyire fájdalmas lesz

– zárja a beszélgetést az édesanya, aki bízik a műtét sikerében. Mária álma, hogy végre láthassa Noelt önfeledten játszani a barátaival és Noel is arról álmodik, hogy egyszer szaladgálhat majd kis társaival.

ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal!