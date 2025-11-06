Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nincs mese, mutatjuk, ki jelenleg a világ legszebb nője

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 11:55
Kiderült, ki nyerte a Miss Earth 2025-öt.
Megvan, ki lett a világ legszebb nője: megválasztották a Miss Earth 2025 nyertesét.

Natalie Puskinova lett Miss Earth 2025
Natalie Puskinova lett a Miss Earth 2025  Fotó: Xinhua / eyevine / Northfoto

Az idei szépségversenyt a cseh származású Natalie Puskinova nyerte, 81 lány közül ő vihette haza a koronát. A ceremónia szerdán zajlott le az Okada Manila-ban, Paranaque városában.

Koronát kapott a világ legszebb nője: cseh lány lett a Miss Earth 2025

A koronát a verseny tavalyi nyertese, az ausztrál Jessica Lane adta át az új szépségkirálynőnek, aki mostantól a környezettudatosság és a fenntarthatóság globális nagyköveteként fog szolgálni a szépségverseny érdekvédelmi platformján belül – írja a Gulf News.

Puskinova korábban is tevékenykedett aktivistaként, és egy beszédében azt is kiemelte, hogy számára ez nem csupán egy verseny, a Miss Earth nem csak egy titulus, hanem inkább egy küldetés a bolygó jövőjéért.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
