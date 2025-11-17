"Ajtót nyitottam, és abban a pillanatban megváltozott az életem"

Milliomos lett egy olajfúróként dolgozó férfi, aki azonnal felmondott a munkahelyén, amint megtudta a nagyszerű hírt. Az 52 éves, brit Christian Jonesnak megváltozott az élete, amikor egy teljesen adómentes nyeremény ütötte a markát.

Milliomos lett a férfi: egy pillanat alatt megváltozott az élete a családnak Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Megváltozott az élete: pillanatok alatt nyert százmilliókat

Christian egy egymillió fontos (közel félmilliárd forintos) nyereményt zsebelt be egy sorsoláson. A férfi közel egy évtizede dolgozik tengeri olajfúrótornyokon, 57 éves felesége, Lesley pedig szülésznő. Családjuk 2018 óra lakik a teesside-i házukban.

Mindkettejüknek két gyermeke van a korábbi kapcsolatukból, majd egy unokájuk is született. Éppen a barátaikkal voltak, amikor csengettek.

Péntek este volt – vacsorát főzöttünk a barátainknak, a thai curry úton volt –, és az utolsó dolog, amire számítottam, az az volt, hogy kinyitom az ajtót, és kiderül, hogy milliomosok lettünk

– idézi a Daily Star a férfi szavait.

A férfi először azt hitte, hogy egy házaló akar eladni neki valamit, és már arra gondolt, mennyire késő van már ehhez, amikor ajtót nyitott.

Egyszerűen nem tudtuk felfogni, mi történik – a barátaim ugyanúgy megdöbbentek, mint mi –, mindannyian kiabáltunk és sírtunk, káosz volt.

Christian szerint nem is jöhetett volna jobbkor ez az örömhír, mivel mostanában sokat dolgozott külföldön, és emiatt folyton távol volt a családjától. Most, húsz év után először tölthet időt azokkal az emberekkel, akik igazán fontosak számára. Másnap egy újabb hónapra el kellett volna hagynia a családját a munkája miatt, így a nyereményén felbuzdulva azonnal felmondott.

Szerencsére a főnöke jól viselte a hírt, őszintén örült a szerencséjének. A családapa elárulta, hogy továbbra is fog dolgozni, annak ellenére, hogy milliomosok lettek, mivel szereti a munkáját, és szeret mindig valamit tevékenykedni.

„Idén otthon leszek karácsonykor , szóval már eleve különlegesnek ígérkezett – de az 1 millió font megnyerése a legjobb karácsonyt jelenti majd” – jelentette ki Christian.

A család egy kis időt hagy maguknak, hogy megemésszék a hirtelen jött magas pénzösszeget, mielőtt bármi fontos döntést hoznának, de már van elképzelés róla, mi az, amit mindenképp megcsinálnak.