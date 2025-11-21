Elmentek nyaralni a szülők: magukra hagyták két pici lányukat

Magára hagyták két kislányukat azok a szülők, akik egy mexikói nyaralásra mentek el kettesben. Mindössze egy cetlit hagytak hátra a gyerekeknek, illetve mirelit ételekkel látták el őket addig, amíg ők élvezték a mexikói nyaralást.

Magára hagyták a szülők a két lányukat - nem ez az első eset

1992 decemberében egy chicagói nő két remegő, átfagyott kislányt talált a szomszéd ajtajában: a kilencéves Nicole-t és a négyéves Dianát. A gyerekek elmondták, hogy szüleik előző nap elutaztak egy kilencnapos acapulcói nyaralásra, őket pedig egyedül hagyták karácsonyra egy nagy rakás mirelit étellel és pontos utasításokkal arról, mikor egyenek és mikor feküdjenek le. Nem volt bébiszitter, és semmilyen módon nem tudták elérni a szüleiket, ha baj történik.

A lányok arról is beszámoltak, hogy ez nem volt új helyzet: pár hónappal korábban négy napig voltak egyedül, amikor a szülők elutaztak. Most azonban a tűzriasztó is beindult, ezért átmentek segítséget kérni, és a rendőrök, valamint a tűzoltók megjelenése után gyorsan kiderült, hogy valóban teljesen magukra maradtak. A hatóságok a nagymamához, majd később nevelőszülőkhöz vitték őket, miközben lázasan keresték a szülőket. A párt csak december 28-án találták meg, amikor Houstonban leszálltak a gépükről.

A felelőtlen szülők ellen gyermekelhagyás és veszélyeztetés miatt emeltek vádat, és az amerikaiak egy emberként háborodtak fel a történteken. A sajtó kiderítette, hogy a család eleve zárkózott, a férfi pedig korábban lemondott gyógyszerészi engedélyéről, miután nagy mennyiségű gyógyszert lopott a munkahelyéről. A házaspár végül egyezséget kötött, így börtön helyett két év próbaidőt kaptak.

Az ügy olyan mély nyomot hagyott a közvéleményben, hogy Illinois állam módosította a gyermekvédelmi törvényt: kimondták, hogy 14 év alatti gyereket 24 óránál tovább nem lehet felügyelet nélkül hagyni. A kislányokat 1993-ban örökbe adták, a szomszédok pedig egyetértettek abban, hogy soha többé nem szabad visszakerülniük a szüleikhez - olvasható a People cikkében.