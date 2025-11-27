„Ne kérd meg tőle, hogy…” – megdöbbentő, mit mondott XIV. Leó pápa a gyerekeknek a mesterséges intelligenciáról

Egy november 21-ei virtuális beszélgetés keretében derült ki XIV. Leó pápa véleménye a mesterséges intelligenciáról és sok más témáról.

Leó pápa véleménye a mesterséges intelligenciáról (Fotó: Maria Grazia Picciarella)

A 70 éves pápa az indianapolisi Nemzeti Katolikus Ifjúsági Konferencián szólalt fel a mesterséges intelligenciáról és annak korlátairól:

A mesterséges intelligencia gyorsan képes feldolgozni az információkat, de nem helyettesítheti az emberi intelligenciát, és ne kérd meg tőle, hogy elvégezze a házi feladatodat. Nem tud valódi bölcsességet nyújtani.

Elmondta, hogy egy nagyon fontos dolog hiányzik a mesterséges intelligenciából: az ítélőképesség arról, mi a helyes és mi nem.

Felvetette azt is, hogy szabályok és felelősségek ellenére sem biztonságos a használata. Kiemelte, hogy emberek helyett döntéseket sem hozhat, ez pedig egy fontos része a felnövés és érettség útjának.

Mindezek ellenére Leó pápa véleménye nem volt teljesen negatív:

A mesterséges intelligencia felelősségteljes használata azt jelenti, hogy olyan módon alkalmazzuk, amely segíti a fejlődésünket, soha nem úgy, hogy elvonja a figyelmünket a méltóságunktól vagy a szentségre való elhívásunktól.

Bár sok ismert negatívuma van a mesterséges intelligenciának, a pápa dicsérhető gondolkodásmenetében kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia nem az ellenségünk, hanem a barátunk. Bár nem hagyhatunk mindent rá, sokszor segítségünkre lehet - írja a People.

A beszélgetést Katie Prejean McGrady rádiós moderátor vezette, és több kérdésnek is helyet adott. A pápa megosztott személyes részleteket is, például a zoknijairól és a híres Wordle-játékról: