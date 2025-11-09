"Hagyományos háziasszony vagyok - még nyakörvet is viselek, hogy kifejezzem a férjem iránti elkötelezettségem"

Az amerikai Lys egyik videóját több, mint 8 millióan nézték meg. A fiatal nő ebben arról beszél, hogy hagyományos háziasszonynak tartja magát, és még nyakörvet is hord, hogy kifejezze elkötelezettségét a férje iránt.

Lys hagyományos háziasszonynak tartja magát, még nyakörvet is hord

Fotó: tiktok/@farmmamalys

A hagyományos háziasszony, aki nyakörvet hord

"Tisztelem a férjem, mint vezetőt. Gondoskodik rólam, védelmez, és a legjobbat akarja nekünk. Bármit kérhetek tőle, még a világ végére is elmenne, hogy beszerezze nekem. A nappali nyakörvem a behódolás mindennapi jele. Számunkra ez egy mélyebb szintű kapcsolat, mint egy jegygyűrű. Teljesen a férfira támaszkodom, hogy megvédjen minket mentálisan, fizikailag és spirituálisan. Teljesen megbízom benne, odáig menően, hogy aktívan alárendelem magam neki.”

Lys cserébe biztonságos, nyugodt otthont teremt a férje számára, ahol mindig rend és tisztaság van. Lys hozzátette: „Igen, hagyományos feleség vagyok. Nem fekszem le a földre, hogy a férjem szőnyegként használhasson, és letörölhesse rajtam a csizmáját, de én leveszem a csizmáját. Gondoskodom róla, hogy legyen egy békés és csendes hely, ahová hazatérhet. Gondoskodom róla, hogy ne káosz és pusztítás fogadja az ajtóban.”

„Férfiként gondoskodni fogok róla, hogy úgy érezze, meghallgatják. Tiszteletben tartom a döntéseit. Tiszteletben tartom a vezetését. Tiszteletben tartom a gondolatait.”

Lys a férje „megfelelő segítőjének” nevezi magát, és hozzáteszi, hogy az engedelmesség nem jelenti azt, hogy nincs hangja.

A kommentelők többsége azonban másként látja, szerintük nem él jobb életet, mint A szolgálólány meséje szereplői. Sok hozzászóló szerint sajnálatos, amikor egy ember ennyire alárendeli magát egy másiknak, hogy annak az életét kezdi el élni és elveszíti a sajátját.