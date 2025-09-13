"A férjem fiának a dajkája voltam, most meg otthonülő háziasszony vagyok, nem is akarok dolgozni"

Grace és férje, Bradley úgy döntöttek, hogy figyelmen kívül hagyják a modern életet, és a hagyományos értékekre összpontosítanak. Ennek eredményeként Grace feladta a tanári állását, hogy háztartásbeli legyen, és otthon tanítsa négy gyermeküket. De azt mondta, gyakran ítélik el az életmódja miatt, lenézik, amiért "otthonülő háziasszony".
A Love Don't Judge című műsorban azt mondta: „Olyan megjegyzéseket tesznek, mint »ó, hát úgy hangzik, mintha csak egy rabszolga lennél«.”
Bradley elárulta, hogy először akkor találkozott Grace-szel, amikor felbérelte dajkának az előző házasságából származó fiához. Hozzátette: „2009-ben találkoztunk először. Elváltam, és szükségem volt valakire, aki vigyáz a fiamra, aki az előző házasságomból született.”
Grace hozzátette, hogy hat hónapig a dajkája volt, gondoskodott a fiáról, emellett főzött és takarított is, amikor észrevették, hogy éreznek valamit egymás iránt. A pár már 11 éve házas, és további négy gyermekük van: a 8 éves Leo, a 3 éves Autumn, a 2 éves Max és a 16 hónapos Lily.
A videóban Grace egy tipikus napot mutatott be az életéből, amely kora reggel kezdődik, felöltözik és sminkel, mielőtt Bradley felébred. Kikészíti a férfi munkanapi ruháit is, mielőtt reggelit készít az egész családnak. „A hagyományos feleségnek lenni számomra többnyire áldozatot jelent. A családom szükségleteit és az ő vágyaikat helyezem előtérbe.” Bradley dolgozik és hazaadja a teljes fizetését a feleségének, hogy intézze a ház dolgait.
Bár sokan megszólják a "tradwife" életmódja miatt, ő igazán boldognak érzi magát. „Ez egy egészséges életmód, és nincs mit szégyellni” – mondta. „Szerintem a hagyományos feleség létének legjobb része a szabadság. Úgy alakíthatom az időbeosztásunkat, ahogy akarom.”
A videó vírusként terjedt a YouTube- on, több mint 15 ezren nézték meg, és sokan kommentben is megosztották gondolataikat. Valaki ezt írta: „Ezt hívják otthonülő anyának. Nincs ezzel semmi baj.”
Mi az a tradwife, vagyis hagyományos feleség?
A tradwife (a traditional wife, tehát hagyományos feleség rövidítése) egy olyan nő, aki egy ultra-hagyományos házassági szerepet választ, ami azt jelenti, hogy vacsorát főz és csinosan néz ki, miközben a férje dolgozni megy.
A trend az 1950-es évekbeli háziasszony képéből merít ihletet. A tradwife mozgalom 2018-ban indult útjára az Instagramon és a TikTokon, majd a világjárvány idején vált igazán népszerűvé.
A közösségi média tradicionális feleségei a hagyományos nemi szerepek szerint élik mindennapjaikat: nem vállalnak fizetett munkát, helyette otthon maradnak, hogy a háztartás vezetésében teljesedhessenek ki.
