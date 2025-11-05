Tollastól adták a rántott csirkét a kecskeméti gyorsétteremben

Döbbenetes fotó került fel a "Kecskeméten Hallottam" nevű Facebook-csoportba. Egy férfi csirkeszárnyat vásárolt magának az egyik helyi, népszerű, kifejezetten csirkés finomságokra szakosodott gyorsétteremben, de szörnyű meglepetés fogadta az étel elfogyasztása közben. Arra lett figyelmes, hogy az egyik rántott csirkeszárnyon a csirke tollának egy darabja is kikandikált a panírból.
A Kecskeméten kapott tollas csirkéről az egyik felhasználó tett fel fotót a Facebook-csoportba. A kép ide kattintva nézhető meg. A bejegyzés alatt, mondanunk sem kell, sokasodnak a kommentek:
Szerintem a csirkének ez a legkevesebb baja, hogy tollas. Dolgoztam itt, láttam ezt azt. Nem véletlenül hagytam ott…
– írta egyikük.
Én is dolgoztam itt. Nincs semmi gond velük szerintem. Lehet, hogy véletlenül maradt egy toll a nagyüzemben, ahonnan küldik fagyasztva. És? Csirkénél előfordul. Az ottani dolgozók csak beforgatják a panírba és sütik. Minden tök higiénikusan megy szerintem
– fogalmazott meg egy ellenvéleményt egy másik netező.
Ezért nem eszek én sehol, csak amit én főzök
– jelentette ki egy másik kommentelő, kiemelve: gyorsétterem helyett ő bizony a hazaira esküszik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.