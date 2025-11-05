Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Tollastól adták a rántott csirkét a kecskeméti gyorsétteremben

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 20:05
Megdöbbentő esetről számoltak be a Facebookon.
Döbbenetes fotó került fel a "Kecskeméten Hallottam" nevű Facebook-csoportba. Egy férfi csirkeszárnyat vásárolt magának az egyik helyi, népszerű, kifejezetten csirkés finomságokra szakosodott gyorsétteremben, de szörnyű meglepetés fogadta az étel elfogyasztása közben. Arra lett figyelmes, hogy az egyik rántott csirkeszárnyon a csirke tollának egy darabja is kikandikált a panírból.

Fotó:  Pexels

A Kecskeméten kapott tollas csirkéről az egyik felhasználó tett fel fotót a Facebook-csoportba. A kép ide kattintva nézhető meg. A bejegyzés alatt, mondanunk sem kell, sokasodnak a kommentek:

Szerintem a csirkének ez a legkevesebb baja, hogy tollas. Dolgoztam itt, láttam ezt azt. Nem véletlenül hagytam ott…

– írta egyikük.

Én is dolgoztam itt. Nincs semmi gond velük szerintem. Lehet, hogy véletlenül maradt egy toll a nagyüzemben, ahonnan küldik fagyasztva. És? Csirkénél előfordul. Az ottani dolgozók csak beforgatják a panírba és sütik. Minden tök higiénikusan megy szerintem

– fogalmazott meg egy ellenvéleményt egy másik netező.

Ezért nem eszek én sehol, csak amit én főzök

– jelentette ki egy másik kommentelő, kiemelve: gyorsétterem helyett ő bizony a hazaira esküszik.

 

