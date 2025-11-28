Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Kínzással vádolnak egy apát, aki 8 órán keresztül túrázott a gyerekeivel: halálra fagyott kisfiát újra kellett éleszteni

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 21:00
Az apa telefonján rémisztő felvételeket találtak. Gyermekeit szó szerint hagyta halálra fagyni, miközben őt csak a csúcs elérése érdekelte.
Egy kínzással és bántalmazással vádolt apát tartóztattak le, miután egy megerőltető túra során nemcsak pszichológiai és érzelmi bántalmazásnak tette ki gyermekeit, hanem hagyta azt is, hogy majdnem halálra fagyjanak.

Túrázás közben majdnem halálra fagytak a gyerekek
Fotó: Ilusztráció - Nagy Zoltán /  MTI

A 31 éves Micah Smith három gyerekével indult túrázni a Broads Fork ösvényen, a Cottonwood-kanyonban. A gyerekek - akik 2, 4 és 8 évesek - nyolc órán át másztak a 3330 méteres csúcs felé, majd annak elérése után eltűntek.

Egy teljes napig keresték őket, mire rájuk találtak fagyási sérülésekkel, életveszélyes állapotban. Az éjszakát esőben és jeges szélben vészelték át. A kétéves kisfiúnak fejsérülése is volt, miután egy esés során sziklába ütötte a fejét.

Az eset után az apa egy GoFundMe-oldalt is létrehozott, ahol azt állította, hogy "feláldozta magát a gyerekeiért", és rájuk feküdt, hogy melegen tartsa őket.

Hagyta, hogy halálra fagyjon a négyéves kisfiú

Amikor a mentők rájuk találtak, a négyéves gyermeknek nem volt pulzusa, így az életéért küzdöttek. A 25 perces újraélesztés után 17 fokos testhőmérséklettel ugyan, de visszahozták az életbe.

A nyolcéves kislány állapota stabil, de súlyos pszichológiai következményekkel küzd.

Smith elmondása szerint megpróbálta újraéleszteni gyermekét, majd ezt követően egyedül kezdett el leereszkedni a hegyről.

A hatóságok a telefonján felvételeket találtak, amelyeken a gyermekek attól félnek, hogy halálra fognak fagyni, miközben az apa kizárólag arra koncentrál, hogy elérjék a csúcsot.

Az apát három rendbeli gyermekkínzással és három rendbeli súlyos testi sértéssel vádolják. Óvadék nélkül tartják őrizetben - írja a Metro.

