"Nem bírtam abbahagyni a sikítást" - Összeomlott az anya, miután álmában elhunyt a 22 éves fia

Egy édesanya elmondása szerint a legkisebb fia halálát egy természetes étrend-kiegészítő okozta, amely azóta is elérhető a boltok polcain. A 22 éves Kaden Goss június 5-én elhunyt, miután elaludt barátja kanapéján a texasi Fort Worthben. Az anya, a háromgyermekes Kayemille szerint a fia a kratom fogyasztása miatt halt meg, ami egy olyan népszerű növényi anyag, amelyet az emberek a fájdalom, a köhögés, a szorongás és a depresszió, valamint az opioidokkal való visszaélés, esetleg az elvonási tünetek enyhítésére szednek.

Összeomlott a család, miután álmában elhunyt a fiatal egyetemista / Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Tragikusan fiatalon hunyt el a fiatal egyetemista

A Harvard Health szerint a kratom olyan tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyek stimulánsszerű, energizáló és felemelő érzést nyújthatnak, és ami opioidszerűvé válhat, álmosságot és eufóriát okozva.

Kaden, egy üzleti hallgató egyetemista, először májusban próbálta ki a kratomot, mialatt a társaival ünnepelt, a nyári gyakorlata megkezdése előtt.

Kiment egy tóparti házba a barátaival. Valaki megjelent a kratommal, amit egy benzinkúton vásárolt. Kipróbálták, és nyilvánvalóan élvezték

- mondta el Kayemille.

Három nappal később Kaden édesanyja szerint a fia még többet vásárolt. Hozzátette, rengeteg különféle típus kapható: Kaden tabletta formájában vette meg az anyagot, bár teát is lehet belőle készíteni.

7-OH-t [a kratomban természetesen előforduló alkaloidot] tartalmazott. A fiúk egyik egyetemi campusán voltak. Kaden ekkor elaludt a kanapén, és másnap már nem ébredt fel

- tette hozzá az édesanya.

A Tarrant Megyei Orvosszakértői Hivatal által kiadott toxikológiai jelentésben az állt, hogy a hallgatónak mitraginin és 7-OH volt a szervezetében: mindkettő megtalálható a kratomban. Emellett alkoholt, valamint enyhe szorongás- és roham elleni gyógyszert, a klonazepamot is felfedeztek a halál idején. Az anya szerint az orvosszakértő megerősítette, hogy a kratom és a 7-OH okozta a fia halálát.

Az Egyesült Királyságban a személyes használatra történő birtoklás nem illegális, ám a kratom értékesítése, szállítása, behozatala és kivitele is tilos a pszichoaktív anyagokról szóló 2016. évi törvény értelmében. Az Egyesült Államokban csak hat állam tette illegálissá a kratom vásárlását, eladását, birtoklását vagy használatát, Texasban pedig jelenleg nincs betiltva. Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) arra figyelmeztetett, hogy a kratom fogyasztókat májtoxicitás, görcsrohamok, szerhasználati rendellenességek és ritka esetekben halál veszélye is fenyegetheti.

Kayemille elmondta, hogy miután telefonon értesült Kaden haláláról, képtelen volt abbahagyni a sikítozást.

Egyre csak sikoltoztam, mialatt a szomszédaim odafutottak. Nem bírtam abbahagyni a sikítást. Ő volt a legfiatalabb gyermekünk, a legokosabb a családunkban: nagyon tehetséges volt, még a becsületlistán is szerepelt

- tette hozzá a gyászoló anya, aki elképesztőnek tartja, hogy a kratomot könnyedén meg lehet vásárolni benzinkutakon és a bioboltokban is, ezért most igyekszik felhívni a figyelmet a veszélyekre, hogy más családoknak ne kelljen azon a fájdalmon keresztülmenniük, mint nekik – írja a LADBible.