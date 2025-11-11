Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nem bírtam abbahagyni a sikítást" - Összeomlott az anya, miután álmában elhunyt a 22 éves fia

egyetemista
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 18:30
gyászcsaládhalál
A fiatal egyetemista halálát egy népszerű étrend-kiegészítő okozta. A gyászoló édesanya most erre igyekszik felhívni a figyelmet.
Bors
A szerző cikkei

Egy édesanya elmondása szerint a legkisebb fia halálát egy természetes étrend-kiegészítő okozta, amely azóta is elérhető a boltok polcain. A 22 éves Kaden Goss június 5-én elhunyt, miután elaludt barátja kanapéján a texasi Fort Worthben. Az anya, a háromgyermekes Kayemille szerint a fia a kratom fogyasztása miatt halt meg, ami egy olyan népszerű növényi anyag, amelyet az emberek a fájdalom, a köhögés, a szorongás és a depresszió, valamint az opioidokkal való visszaélés, esetleg az elvonási tünetek enyhítésére szednek. 

orvos, kórház, sztetoszkóp, egyetemista kamasz, elhunyt
Összeomlott a család, miután álmában elhunyt a fiatal egyetemista / Fotó: Hush Naidoo Jade Photography /  Unsplash (Illusztráció)

Tragikusan fiatalon hunyt el a fiatal egyetemista

Harvard Health szerint a kratom olyan tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyek stimulánsszerű, energizáló és felemelő érzést nyújthatnak, és ami opioidszerűvé válhat, álmosságot és eufóriát okozva.

Kaden, egy üzleti hallgató egyetemista, először májusban próbálta ki a kratomot, mialatt a társaival ünnepelt, a nyári gyakorlata megkezdése előtt.

Kiment egy tóparti házba a barátaival. Valaki megjelent a kratommal, amit egy benzinkúton vásárolt. Kipróbálták, és nyilvánvalóan élvezték

- mondta el Kayemille.

Három nappal később Kaden édesanyja szerint a fia még többet vásárolt. Hozzátette, rengeteg különféle típus kapható: Kaden tabletta formájában vette meg az anyagot, bár teát is lehet belőle készíteni.

7-OH-t [a kratomban természetesen előforduló alkaloidot] tartalmazott. A fiúk egyik egyetemi campusán voltak. Kaden ekkor elaludt a kanapén, és másnap már nem ébredt fel

- tette hozzá az édesanya.

A Tarrant Megyei Orvosszakértői Hivatal által kiadott toxikológiai jelentésben az állt, hogy a hallgatónak mitraginin és 7-OH volt a szervezetében: mindkettő megtalálható a kratomban. Emellett alkoholt, valamint enyhe szorongás- és roham elleni gyógyszert, a klonazepamot is felfedeztek a halál idején. Az anya szerint az orvosszakértő megerősítette, hogy a kratom és a 7-OH okozta a fia halálát.

Az Egyesült Királyságban a személyes használatra történő birtoklás nem illegális, ám a kratom értékesítése, szállítása, behozatala és kivitele is tilos a pszichoaktív anyagokról szóló 2016. évi törvény értelmében. Az Egyesült Államokban csak hat állam tette illegálissá a kratom vásárlását, eladását, birtoklását vagy használatát, Texasban pedig jelenleg nincs betiltva. Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) arra figyelmeztetett, hogy a kratom fogyasztókat májtoxicitás, görcsrohamok, szerhasználati rendellenességek és ritka esetekben halál veszélye is fenyegetheti.

Kayemille elmondta, hogy miután telefonon értesült Kaden haláláról, képtelen volt abbahagyni a sikítozást.

Egyre csak sikoltoztam, mialatt a szomszédaim odafutottak. Nem bírtam abbahagyni a sikítást. Ő volt a legfiatalabb gyermekünk, a legokosabb a családunkban: nagyon tehetséges volt, még a becsületlistán is szerepelt 

- tette hozzá a gyászoló anya, aki elképesztőnek tartja, hogy a kratomot könnyedén meg lehet vásárolni benzinkutakon és a bioboltokban is, ezért most igyekszik felhívni a figyelmet a veszélyekre, hogy más családoknak ne kelljen azon a fájdalmon keresztülmenniük, mint nekik – írja a LADBible.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu