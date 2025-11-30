Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
"A börtön az utolsó lehetősége" – saját testvérét is kirabolta a drogos Béci

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 18:30
Béci a bűn útjára lépett, Márk pedig kétségbeesve próbálja védeni a családot. Ám valószínűleg börtön lesz a vége. A drogos testvér könnyen börtönbe kerülhet.
Lukács-Sánta Andrea
Márkot és Bécit a nagyszüleik nevelték fel, csak ők vannak egymásnak, de Béci eltévedt az életben, neki már csak a drog számít. Nincs család, nincs munkahely, és már becsület sincs. A drogos testvér egy tárgyalásra vár, valószínűleg le is ültetik, Márk szerint lehet, hogy a börtön az utolsó lehetőség arra, hogy a testvére megszabaduljon a démonaitól.

A drogos testvér mindent ellopott a családtól, ami mozdítható volt.
Hiába akart segíteni Márk, nem tudott. A drogos testvér mindent ellopott a családtól, ami mozdítható volt. Fotó:123RF

Kamerát kellett beszerelni a házba a drogos testvér miatt

Márk (25) és Béci (26) nagyon jó testvérek voltak, de amikor Béci 18 éves lett valami megváltozott. Hét évvel ezelőtti életükről Márk mesélt a Borsnak:

Akkor még mindkét nagyszülőnk élt, igazi boldog gyerekkorunk volt velük, sajnos azóta mindketten meghaltak. Anyám és apám már régen elváltak, apám egy faluban élt szintén itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, vele nem is tartottuk a kapcsolatot, de már ő sem él. Anyám nem volt igazán jó anya soha, valahogy így alakult ki, hogy a tatám és a mamám házába kerültünk és ott is maradtunk a testvéremmel. Anyánk nem volt alkalmas arra, hogy neveljen minket. Azt is én vettem észre, hogy Béci kábítószerezni kezdett

- mondta Márk.

Mature junky holding heroin in pill forms in the darkness
Márk nem tudja, mit használ most Béci, de gyanítja, hogy egyre veszélyesebb vizeken evez Fotó: 123RF

Béci közben férj és apa is lett, dolgozott és sosem hiányzott a munkahelyéről. 

"Senki nem gondolta, hogy ez csak a felszín, valójában egyre jobban belemerült a kábítózásba.” Akkor kezdett a család gyanakodni, amikor egyre többet aludt a nagyszülői házban Béci, mert a felesége nem bírta az életvitelét. Hamar el is váltak. Béci 22 évesen elvált emberként és egy kislány édesapjaként újból hazaköltözött, akkor az anyja adott neki helyet" – fogalmazott Márk.

Nem jöttek ki jól, hogy is jöhettek volna, amikor soha nem éltek egy háztartásban, a szeretet is a gyermeki ragaszkodásban merült ki, de a másik oldalról valódi törődés nem érkezett. Az anyuka képtelen volt beleavatkozni a fia drogos életébe. Béci újra megházasodott, és újra el is vált.

Az új házasságban is ugyanaz volt a probléma, a drog. Sőt, Béci már dolgozni sem akart a végén. A lány otthagyta őt, Béci akkor indult el igazán a lejtőn. Többször hívott már a rendőr barátom, ő mesél Bécikéről. Próbáltam számtalanszor segíteni neki, de egyszerűen már nem tudok. Ellopott mindent a kertemből, biciklit, láncfűrészt szóval mindent, ami mozdítható. Sosem jelentettem fel, de most már bekameráztam a házat.

– monda Márk, miközben eleredtek a könnyei.

Több rendőrségi ügye is volt már Bécinek, sőt egyszer bent tartották egy hónapig. Több lopás, rablás van a számláján, de most okirat hamisítás és betörés miatt tárgyalásra vár. Márk elmondta, amit tud testvére ügyéről:

Azt mondják a rendőr barátaim, hogy 4-5 évig ülni fog. Nem is lenne baj, mert ott legalább esélye lenne arra, hogy átgondolja az életét, és leszokjon. Ha így folytatja, nem éri meg a harmincat. Nagyjából két hónapja láttam utoljára, akkor 50 kilónál nem lehetett több, pedig 180 cm magas. Szörnyen nézett ki, nagyon megsajnáltam. Jó lenne, ha minden úgy lenne, mint régen.

– tette hozzá Márk.

Mit mond a szakember?

A klinikai szakpszichológus szerint a család egy rendszer. Ha ebben a rendszerben egy ilyen betegséggel élő ember összekuszálja a rendet, akkor törés történik, mert mindenki belefárad a tehetetlenségbe, a bizonytalanságba. Hátralépnek, és elengedik a szerhasználó kezét. Makai Gábor, Márk történetét hallva azt mondja:

Amikor már azt érzi a testvér, hogy meg kell védenie magát, az már nagyon nehéz periódus. A hazugság eluralkodik, az ígérgetés, az átverés, manipuláció gyengíti a kapcsolatokat. A szerhasználó sokszor kiszámíthatatlan, labilis. A rettegés pedig előbb-utóbb azt okozza, hogy érzelmileg megszakad a kapcsolat

– tudtuk meg a szakembertől. 

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint nem szabad elengedni a szert használó családtag kezét Fotó: Máté Krisztián

Makai Gábor szakpszichológus azt tanácsolja, hogy ne engedjék el az ilyen függőségben szenvedő családtag kezét, ugyanakkor következetesnek kell maradni!

Nem a hátat fordítás a megoldás, hanem a határok meghúzása a drogos családtag és önmagunk számára is. Se ő se mi ne lépjük át ezt a határt. Ha Márk azt mondja, hogy nem adok pénzt, akkor azt be kell tartani, nem szabad a felelősséget átvállalni, de nyitva kell hagyni a kaput Béci számára, hogy bármikor beléphessen rajta, ha nem sérti meg a határokat.

– mondta a Borsnak a szakember.

A kábítószer-kereskedelem évről évre komoly társadalmi és gazdasági kihívást jelent Európában és Magyarországon egyaránt. Míg az Európai Unió teljes drogpiacának éves kiskereskedelmi értéke meghaladja a 31 milliárd eurót, addig Magyarországon jóval szerényebb, de így is milliárdos nagyságrendű piacról beszélhetünk – írja a Drogkutató Intézet. Az adatok mögött, életek és családok összeomlása látható, Márk és Béci története csak egy a sok közül.

