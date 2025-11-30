"A börtön az utolsó lehetősége" – saját testvérét is kirabolta a drogos Béci

Márkot és Bécit a nagyszüleik nevelték fel, csak ők vannak egymásnak, de Béci eltévedt az életben, neki már csak a drog számít. Nincs család, nincs munkahely, és már becsület sincs. A drogos testvér egy tárgyalásra vár, valószínűleg le is ültetik, Márk szerint lehet, hogy a börtön az utolsó lehetőség arra, hogy a testvére megszabaduljon a démonaitól.

Hiába akart segíteni Márk, nem tudott. A drogos testvér mindent ellopott a családtól, ami mozdítható volt. Fotó:123RF

Kamerát kellett beszerelni a házba a drogos testvér miatt

Márk (25) és Béci (26) nagyon jó testvérek voltak, de amikor Béci 18 éves lett valami megváltozott. Hét évvel ezelőtti életükről Márk mesélt a Borsnak:

Akkor még mindkét nagyszülőnk élt, igazi boldog gyerekkorunk volt velük, sajnos azóta mindketten meghaltak. Anyám és apám már régen elváltak, apám egy faluban élt szintén itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, vele nem is tartottuk a kapcsolatot, de már ő sem él. Anyám nem volt igazán jó anya soha, valahogy így alakult ki, hogy a tatám és a mamám házába kerültünk és ott is maradtunk a testvéremmel. Anyánk nem volt alkalmas arra, hogy neveljen minket. Azt is én vettem észre, hogy Béci kábítószerezni kezdett

- mondta Márk.

Márk nem tudja, mit használ most Béci, de gyanítja, hogy egyre veszélyesebb vizeken evez Fotó: 123RF

Béci közben férj és apa is lett, dolgozott és sosem hiányzott a munkahelyéről.

"Senki nem gondolta, hogy ez csak a felszín, valójában egyre jobban belemerült a kábítózásba.” Akkor kezdett a család gyanakodni, amikor egyre többet aludt a nagyszülői házban Béci, mert a felesége nem bírta az életvitelét. Hamar el is váltak. Béci 22 évesen elvált emberként és egy kislány édesapjaként újból hazaköltözött, akkor az anyja adott neki helyet" – fogalmazott Márk.

Nem jöttek ki jól, hogy is jöhettek volna, amikor soha nem éltek egy háztartásban, a szeretet is a gyermeki ragaszkodásban merült ki, de a másik oldalról valódi törődés nem érkezett. Az anyuka képtelen volt beleavatkozni a fia drogos életébe. Béci újra megházasodott, és újra el is vált.

Az új házasságban is ugyanaz volt a probléma, a drog. Sőt, Béci már dolgozni sem akart a végén. A lány otthagyta őt, Béci akkor indult el igazán a lejtőn. Többször hívott már a rendőr barátom, ő mesél Bécikéről. Próbáltam számtalanszor segíteni neki, de egyszerűen már nem tudok. Ellopott mindent a kertemből, biciklit, láncfűrészt szóval mindent, ami mozdítható. Sosem jelentettem fel, de most már bekameráztam a házat.

– monda Márk, miközben eleredtek a könnyei.