Halálos betegséget diagnosztizáltak a családapánál - ez a vizsgálat mentette meg az életét

Az 55 éves Andi Cavilla egyik nap még makkegészségesnek gondolta magát és fitneszórákon vett részt, majd nem sokkal később súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, amely fenekestől forgatta fel az életét. A helyzet ráadásul még rosszabbra fordult, amikor az orvosok azt is közölték, a rák, amelyben szenved, 80%-os halálozási arányt mutat.
Az angliai Swindonban élő férfi fitneszoktatóként az egészség megtestesítője volt, aki az edzőterembe is rendszeresen eljárt, így amikor 2023 novemberében kiderült, hogy akut mieloid leukémiában szenved, szóhoz sem jutott a döbbenettől.
A diagnózis előtti napon még fitneszórán vettem részt. Ha visszagondolok, akkor egy kicsit úgy éreztem, kevésbé vagyok fürge, mint korábban, de ezt a koromnak tulajdonítottam
- nyilatkozta a The Sunnak a férfi.
A legaggasztóbb az, hogy Andinál az AML – a fehérvérsejtek rákos megbetegedésének –, leggyakoribb tünetei közül egy sem jelentkezett, úgy, mint a fáradtság, a sápadt bőr, a légszomj, a gyakori fertőzések és véraláfutások, így tulajdonképpen a tökéletes véletlennek köszönhetően derült fény a diagnózisra. Mindössze egy hónappal korábban ugyanis Andi felesége, Juliette, egy online szemináriumot tartott, melynek témája a rákszűrés volt, amin kiemelt figyelmet szenteltek annak, hogy míg a nőket rendszeresen behívják szűrővizsgálatokra, addig a férfiakat nem.
A szeminárium során arra biztattak minden középkorú férfit, hogy kérjenek PSA vérvizsgálatot a prosztatarák kimutatására. A feleségem vezette az előadást, és szerette volna, ha egy férfi osztaná meg a tapasztalatait, ezért önként jelentkeztem, hogy elvégzem a tesztet
- árulta el Andi, akinek a prosztatarák-tesztje negatív lett, viszont alacsony fehérvérsejtszámot mutatott ki.
A fehérvérsejtek a csontvelőben termelődnek, a nagyobb csontok belsejében található szivacsos szövetben. A csontvelőt érintő állapotok a fehérvérsejtszám alacsony szintjének gyakori okai, beleértve a leukémiát is.
A neutrofilszámom [a leggyakoribb fehérvérsejt-típus] 0,2 volt – a normál érték pedig kettő és hét között van. Megismételték a tesztet, ami ugyanazt mutatta ki, ezért a swindoni Great Western Kórház hematológiai osztályára utaltak, ahol további vizsgálatokat végeztek, beleértve a csontvelő-biopsziát is
- tette hozzá a férfi, aki ezután tudta meg, hogy akut mieloid leukémiája van, aminek – a konzultáns elmondása szerint –, 80%-os a halálozási aránya. A családapa ezt követően megkezdte az elsőt a négy körös kemoterápiás kezelésből, különösebb mellékhatások nélkül. Az orvosok elmondták, hogy őssejt-transzplantációra is szükség lesz, ám aggasztó módon sem Andi testvéreivel, sem az adatbázisban szereplő önkéntes donorokkal nem találtak tökéletes egyezést.
Azt mondták, hogy egyelőre folytatják a kemoterápiát őssejt-transzplantáció nélkül. Sok kutatást végeztem az őssejt-transzplantációkkal kapcsolatban, és tudtam, hogy szörnyű mellékhatásai lehetnek, mialatt a gyógymód sem garantált, ami kicsit felkavart, és további kérdéseket vetett fel bennem. De próbáltam csak arra koncentrálni, hogy jelenleg mi történik, és hogy milyen jól teljesítek
- mondta el Andi. Hozzátette, a kezelése alatt is igyekezett aktív maradni, testileg és szellemileg egyaránt.
A harmadik kemoterápiás ciklus végén két egymást követő csontvelő-vizsgálat is kimutatta, hogy a ráknak már nyoma sincs a férfi szervezetében.
Az osztály legunalmasabb betegének könyveltek el, mert minden a tervek szerint haladt – büszke voltam arra, hogy ezt a címet a fekvőbeteg-ellátás nagy részében megtarthattam. Befejeztem a kezelést, és 2024. április 28-án hazamehettem
- tette hozzá Andi, aki a diagnózis felállítása után kezdte el megosztani a történetét a Facebook-oldalán. Nem sokkal a hazatérése után visszament az edzőterembe is, ma pedig ugyanolyan jó formában van, mint a 19 éves, MMA ketrecharcos fia, Nico.
Andi a történtek után azt üzeni mindenkinek: ha azt érzik, valami nincsen rendben, azonnal kérjenek kivizsgálást.
Egy egyszerű vérvizsgálat mentette meg az életemet. És ha már a diagnózissal nézel szembe, találj módot arra, hogy aktívan tartsd az elméd és a tested, ne félj humorra lelni ott, ahol csak tudsz. Nem vagy egyedül ebben a helyzetben. Amikor először meghalljuk a 'rák' szót, úgy érezhetjük, mintha a világ csak ránk és a félelmeinkre zsugorodna. Ám hamarosan felfedezünk magunk körül egy komplett sereget – családtagokat, barátokat, ápolókat, orvosokat, sőt még idegeneket is. Az elme egy hatalmas fegyver. Tápláld pozitivitással, céltudatossággal és olyan dolgokkal, amelyek előrevisznek
- osztotta meg motiváló tanácsait Andi.
