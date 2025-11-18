Halálos betegséget diagnosztizáltak a családapánál - ez a vizsgálat mentette meg az életét

Az 55 éves Andi Cavilla egyik nap még makkegészségesnek gondolta magát és fitneszórákon vett részt, majd nem sokkal később súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, amely fenekestől forgatta fel az életét. A helyzet ráadásul még rosszabbra fordult, amikor az orvosok azt is közölték, a rák, amelyben szenved, 80%-os halálozási arányt mutat.

Potenciálisan halálos betegséget diagnosztizáltak a családapánál - ez a vizsgálat mentette meg / Fotó: New Africa / Shutterstock

Az angliai Swindonban élő férfi fitneszoktatóként az egészség megtestesítője volt, aki az edzőterembe is rendszeresen eljárt, így amikor 2023 novemberében kiderült, hogy akut mieloid leukémiában szenved, szóhoz sem jutott a döbbenettől.

A diagnózis előtti napon még fitneszórán vettem részt. Ha visszagondolok, akkor egy kicsit úgy éreztem, kevésbé vagyok fürge, mint korábban, de ezt a koromnak tulajdonítottam

- nyilatkozta a The Sunnak a férfi.

Súlyos betegséget diagnosztizáltak nála - ez a vizsgálat fedte fel a betegséget

A legaggasztóbb az, hogy Andinál az AML – a fehérvérsejtek rákos megbetegedésének –, leggyakoribb tünetei közül egy sem jelentkezett, úgy, mint a fáradtság, a sápadt bőr, a légszomj, a gyakori fertőzések és véraláfutások, így tulajdonképpen a tökéletes véletlennek köszönhetően derült fény a diagnózisra. Mindössze egy hónappal korábban ugyanis Andi felesége, Juliette, egy online szemináriumot tartott, melynek témája a rákszűrés volt, amin kiemelt figyelmet szenteltek annak, hogy míg a nőket rendszeresen behívják szűrővizsgálatokra, addig a férfiakat nem.

A szeminárium során arra biztattak minden középkorú férfit, hogy kérjenek PSA vérvizsgálatot a prosztatarák kimutatására. A feleségem vezette az előadást, és szerette volna, ha egy férfi osztaná meg a tapasztalatait, ezért önként jelentkeztem, hogy elvégzem a tesztet

- árulta el Andi, akinek a prosztatarák-tesztje negatív lett, viszont alacsony fehérvérsejtszámot mutatott ki.

A fehérvérsejtek a csontvelőben termelődnek, a nagyobb csontok belsejében található szivacsos szövetben. A csontvelőt érintő állapotok a fehérvérsejtszám alacsony szintjének gyakori okai, beleértve a leukémiát is.

A neutrofilszámom [a leggyakoribb fehérvérsejt-típus] 0,2 volt – a normál érték pedig kettő és hét között van. Megismételték a tesztet, ami ugyanazt mutatta ki, ezért a swindoni Great Western Kórház hematológiai osztályára utaltak, ahol további vizsgálatokat végeztek, beleértve a csontvelő-biopsziát is

- tette hozzá a férfi, aki ezután tudta meg, hogy akut mieloid leukémiája van, aminek – a konzultáns elmondása szerint –, 80%-os a halálozási aránya. A családapa ezt követően megkezdte az elsőt a négy körös kemoterápiás kezelésből, különösebb mellékhatások nélkül. Az orvosok elmondták, hogy őssejt-transzplantációra is szükség lesz, ám aggasztó módon sem Andi testvéreivel, sem az adatbázisban szereplő önkéntes donorokkal nem találtak tökéletes egyezést.

Azt mondták, hogy egyelőre folytatják a kemoterápiát őssejt-transzplantáció nélkül. Sok kutatást végeztem az őssejt-transzplantációkkal kapcsolatban, és tudtam, hogy szörnyű mellékhatásai lehetnek, mialatt a gyógymód sem garantált, ami kicsit felkavart, és további kérdéseket vetett fel bennem. De próbáltam csak arra koncentrálni, hogy jelenleg mi történik, és hogy milyen jól teljesítek

- mondta el Andi. Hozzátette, a kezelése alatt is igyekezett aktív maradni, testileg és szellemileg egyaránt.