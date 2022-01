Összeomlott Cicciolina: Nyugtatókkal próbálja feldolgozni a gyászt

Az egykori modell László halála óta nem tudja feldolgozni a veszteséget, ami miatt már nyugtatókat is szednie kell. A gyász már fizikailag is elkezdte felemészteni a sztárt, aki mostanra már több kilót fogyott, sőt szó szerint belebetegedett a szomorúságba.

Nem könnyű, sőt nagyon nehéz ez az egész számomra. Nehéz elviselni, hiszen együtt nőttem fel vele. Amikor felmentem Budapestre mindig kiruccantunk, vagy elmentünk étterembe. Aztán most egyszer csak eltűnt - emlékezett vissza a fiatalabb testvérére Cicciolina.

“Minden megszűnt”

Cicciolina számára egész egyszerűen megszűnt minden más az utóbbi időszakban. Bevallása szerint a legrosszabb az egészben az volt, hogy senki nem számított erre és hirtelen jött a tragédia.

-Nehéz elveszíteni valakit, akit nagyon szeretsz. Valakit, aki már nagyon régóta a családtagod. Sokat sírtam is miatta, aztán egy ideig fel sem mentem a közösségi médiára sem, mert egyszerűen üres volt a fejem, akkor minden megszűnt. Ilyenkor semmi más nem létezik. Csak az elmúlás van - tette hozzá az egykori modell, aki szívesen mesélt a Metropolnak Lászlóról, akiről egy rossz szót sem tudott mondani:

Most már remélhetőleg az angyalok között van, mert nagyon jó ember volt. Jó férfi volt és kedves, nagyon aranyos ember. Nagyon-nagyon szép volt fiatalon és szerintem Staller papára hasonlított mindig is.

Szívénél hordja testvérét

Cicciolina igyekszik minél közelebb tartani magához szeretett testvérét.

- Nagyon sok fotóm van róla. Betettem egyet például a pénztárcámba, de azt nem éreztem elégnek. A kabátomnak van egy zsebe a szívemnél, és egy képet odatettem. Így bárhova megyek úgy érzem, hogy ő is velem van - mondta picit elcsukló hangon a gyászoló nővér, aki egyébként elismerte, hogy álmában is viszontlátja testvérét.

- Valamelyik nap álmodtam is vele. Az ágyam szélén ült és csak annyit mondott: “Ne sírjál! Ne fájjon”.

Belefogyott a bánatba

Cicciolina az ürességet és a fájdalmát nagyon nehezen tudja kezelni, ezért mostanában nyugtatókat szed, de azért túlzásba nem akar esni.

-Nyugtatót szoktam szedni, de direkt gyengébbet, hogy nehogy bajom legyen belőle. Emellett természetes, gyógynövényboltban kapható gyógyszereket próbálok használni, illetve infúziókat készítek magamnak. Egész egyszerűen máshogy nem bírom elviselni, hogy a testvérem már nincs és örökre eltűnt.

Az elképzelhetetlen fájdalma mostanra már fizikailag is kihat Cicciolinára, hiszen a mindig egészséges és vidám sztár most a gyász mellett egy betegséggel is megküzdött.

-2 napja nagyon rosszul voltam. Lázas lettem, gyengének éreztem magam és azt hittem, hogy covidos vagyok. Szerencsére a teszt negatív lett, de nagyon rosszul voltam. Jó kérdés, hogy akkor mégis mi lehetett a gond. Gondolom ráment a lelkemre a szomorúság. Nem tudja feldolgozni ezt az egész szörnyű helyzetet - vallotta be összetörten Cicciolina, aki egyébként annyira rosszul volt, hogy az utcán mindenki előtt kellett hánynia, ráadásul még enni is alig tud mostanában

-Lefogytam az utóbbi hét hétben. Összesen 2,5 - 3 kilótól szabadultam meg, mivel alig tudok enni – mondta.