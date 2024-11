Így támogathatod karácsonyi adománnyal a rászorulókat

Az összefogás ereje és a kölcsönös segítségnyújtás mindig is a Lidl szívügye volt. A vállalat arra bátorítja a vásárlókat, hogy a karácsony örömét osszák meg másokkal is. Egy kis élelmiszeradomány vagy egy plüss mosómedve megvásárlása egyszerű módja annak, hogy segítsünk, hogy szebbé és boldogabbá tegyük mások ünnepét – így részesei lehetünk mindannyian a karácsony igazi csodájának!

Fotó: Lidl

Így segíthetünk

2024. november 11. és 24. között a Lidl üzletek kasszáinál elhelyezett 500, 800 és 1000 forint értékű élelmiszeradomány-utalványokat vásárolhatunk, amelyeket a Szeretetszolgálat – az üzletek pakolópultjaira kihelyezett - gyűjtőedényeibe helyezhetünk bele. Az így összegyűlt adományok összegét a Baptista Szeretetszolgálat az utalványon megjelölt élelmiszerekre váltja be az áruházlánc üzleteiben, amiből a szervezet munkatársai élelmiszercsomagokat állítanak össze, és még karácsony előtt eljuttatnak a rászorulókhoz.

A jótékony célú utalványok mellett úgy is támogathatjuk a rászorulókat, ha a Lidl karácsonyi reklámfilmjéből ismert kis mosómedve plüssfigurát a Lidl Plus kuponnal, kedvezményes áron megvásároljuk. Az áruházlánc minden Lidl Plus kuponnal megvásárolt plüss mosómedve teljes összegét ugyanis a Baptista Szeretetszolgálat számára ajánl fel, amelyet további élelmiszeradományokra fordítanak. Ezzel nemcsak a gyerekeknek, vagy akár saját magunknak szerezhetünk örömet, hanem segíthetünk másoknak is!

