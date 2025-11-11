„Az összes többi meghalt” – sokkoló diagnózist kapott az édesanya: kisbabája egy halálos betegség utolsó túlélője lehet

Amikor a pennsylvaniai édesanya, Amanda LaValle karjaiba vette újszülött kislányát, Iris Hope-ot, semmi sem jelezte, hogy bármi baj lenne. A terhessége normálisan zajlott, az orvosok szerint egészséges babát várt. Néhány nappal a születés után azonban Iris légzése lelassult, majd újraélesztésre szorult – ekkor kezdődött a család rémálma.
A kislányt heteken át vizsgálták, de az orvosok nem találták, mi okozza az életveszélyes állapotát. Amanda, aki logopédusként dolgozik, kitartóan harcolt a genetikai vizsgálatért – és ezzel talán megmentette a gyermeke életét.
Júniusban jött a hír, amitől minden szülő rettegne:
Iris egy olyan ritka mitokondriális rendellenességgel él, amelyet eddig mindössze hat embernél azonosítottak a világon – az öt másik gyermek mind meghalt, mielőtt betöltötte volna az egyéves kort.
„Teljesen sokkolt, amikor közölték, hogy a lányom az egyetlen élő gyerek ezzel a mutációval. Minden más csecsemő meghalt 11 hónapos koráig. Ez leírhatatlan félelem”
– mesélte az édesanya a People-nek.
A diagnózis óta Iris többször is kórházba került, légzése leállt, szíve megállt, és Amanda kétszer saját kezűleg élesztette újra a kislányát. Azóta állandó kórházi felügyelet alatt áll, orrszondán keresztül táplálják, és központi vénás katéteren kap kezelést.
„Egy percig sem hagyjuk egyedül. A férjemmel váltjuk egymást a kórházban, miközben próbáljuk a másik két gyerekünket is ellátni. Az alvás luxus lett.”
A család élete azóta teljesen felfordult: Amanda fizetés nélküli szabadságon van, a számlák halmozódnak, a kisfiukat nem engedik közösségbe, nehogy hazavigyen egy fertőzést, ami Iris számára végzetes lehetne.
Ennek ellenére a szülők nem adják fel. Bár az orvosok szerint a kislány jövője kiszámíthatatlan, Iris ma hat hónapos, mosolyog, gőgicsél és figyel az emberekre.
„Nem tudjuk, meddig lesz velünk, de amíg él, mindent megteszünk érte. Ő az első, akinél van esélyünk kipróbálni bármit, ami segíthet”
– mondta könnyeivel küszködve az édesanya.
A család abban bízik, hogy Iris története hozzájárulhat ahhoz, hogy a tudomány egyszer választ találjon – és talán más szülőknek ne kelljen átélniük ugyanazt a borzalmat, amit ők most nap mint nap megélnek.
