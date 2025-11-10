Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
,,A hit tartott életben” Agy nélkül született Alex, ritka betegség foglya

súlyos agybetegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 15:30
értelmi fogyatékosbetegségcsalád
Azt mondták neki az ötéves kort sem éri meg. Egy ritka betegség ellenre rácáfolt az állításokra.
Bors
A szerző cikkei

Csodának neveznek egy nebraskai nőt, aki agy nélkül született és rácáfolt az esélyeire, mikor a huszadik születésnapját is meg tudta ünnepelni a családjával. Alex Simpson november 5-én töltötte be huszadik életévét Ritka betegsége ellenére.

Ritka betegség
Ritka betegség foglya, agy nélkül született a fiatal nő Fotó: jannoon028 / Forrás: Freepik.com

Ritka betegséggel él együtt az agynélküli nő

Egy kivizsgálás során derült ki, hogy a lánynak hidranencefáliája van, amely azt jelenti, hogy mindössze egy ujjnyi agy van a koponyája aljában. Akkoriban a nebraskai családnak azt mondták, hogy az ötéves életkort sem fogja Alex megérni.

Húsz évvel ezelőtt féltünk, de azt hiszem, a hit tartott minket életben

- idézte a Post Shawn Simpson, Alex édesapjának szavait.

Bár Alex agyának hiányoznak a hallásra és látásra képes részei, családja szerint sokkal többet ért meg, mint azt gondolnánk. 

„Tegyük fel, hogy valaki stresszes körülötte. Semmi sem történik – lehet, hogy teljesen csend van –, de Alex tudni fogja. Érezni fog valamit” - mondta Alex 14 éves testvére.

Azt mondta, hogy rendkívül büszke testvérére és rengeteg időt tölt azzal, hogy utána járjon állapotának és megtudja, hogyan tudná őt még jobban támogatni. Családja igazi csodának nevezik Alexet és inspirálja őket rendkívüli ereje.

 

