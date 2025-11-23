"A barátnőm úgy néz ki, mint az anyám, de szerintem ez nem ciki"

Anyakomplexussal vádolják azt a fiatal férfit, Isaiah-t, aki kedvesét, Yarelist még iskolás korában ismerte meg és nagyjából másfél éve alkotnak egy párt. A fiatal kezdetek óta rendkívül örül annak, hogy édesanyja, Zashia és barátnője nagyon jól kijönnek egymással. Olyannyira, hogy már szinte anya-lánya és nővér-húg viszony alakult ki köztük. Épp ezért van, hogy összeöltöznek és erről tartalmakat is készítenek a közösségi médiában. Emiatt azonban bántó kommentek érik a 20 éves fiút és barátnőjét, valamint a takarítónőként dolgozó anyát is.

Szerelme ugyanúgy néz ki mint az édesanyja, anyakomplexusssal vádolják. Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Anyakomplexussal vádolják miután barátnője anyja mása

Szóval te vagy a fiad típusa?

- tette fel egy kommentelő a kérdést az anyának, mire Zashia így válaszolt:

Ha egy nő olyan férfit keres magának, mint az apja, mert jó ember és jó apa volt, azt senki sem tartja furcsának. De ha egy fiú olyan nőt választ, aki ugyanolyan gondoskodó, szeretetteljes és erős, mint az édesanyja, akkor az már fura? Ez képmutatás.

Isaiah hozzátette, hogy sok családban az a természetesebb, ha a szülők nem kedvelik gyermekük párját, de szerinte jobb, ha mindenki egy nagy boldog családként él együtt, ahogy náluk is történik.

Ha valaki azt mondja, anyakomplexusom van, én csak azt gondolom, hogy ő valószínűleg nem szereti az anyját. Próbálom nem magamra venni a negatív kommenteket, mert tudom, milyen a kapcsolatom anyámmal és a barátnőmmel

- közölte a 20 éves, aki 11 éves ismeri szerelmét. Ezen felül pedig kiemelte, hogy úgy véli, a legfontosabb az, hogy folytassanak mindent, ahogy szeretnék és ne hagyják, hogy bárki megváltoztassa őket ez miatt, írja a Mirror.