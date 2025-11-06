"Minden este jó éjszakát kívánok neki" – máig együtt él fiával a 98 éves édesanya, gondozóotthonba is együtt költöztek

Egy 98 éves édesanya beköltözött az idősek otthonába, hogy gondoskodni tudjon 80 éves fiáról. A brit Ada Keating és fia mindig együtt éltek, és az anya tudta, hogy a Moss View gondozóotthonban is együtt élnek majd Liverpoolban.

Egy igazi anya sosem felejt el anya lenni

Fotó: Pexels

Ada Keating története egyszerre megindító és megható.

Egy igazi anya sosem felejt el anya lenni

Az édesanya és fia mindig együtt éltek, mivel a férfi sosem nősült meg. Tom 2016-ban került be a liverpooli Moss View gondozóotthonba, mivel több ápolásra és odafigyelésre volt szüksége. Egy évvel később matuzsálemi korú édesanyja is követte őt, hogy gondoskodhasson róla. Ada, aki korábban segédápolóként dolgozott, elárulta:

Minden este jó éjszakát kívánok Tomnak a szobájában, reggel pedig benézek hozzá, hogy jó reggelt mondjak

– árulta el az odaadó, közel százéves édesanya, majd hozzátette:

Amikor visszatérek, ő mindig kitárja a karjait és megölel. Az ember sosem hagyja abba, hogy anya legyen!

Tom Keating, aki korábban festőként és lakberendezőként dolgozott, elmondta: örül, hogy édesanyja vele van az otthonban.

A hihetetlen történet a gondozóotthon vezetőjét, Philip Daniels-t is meghatotta. Szerinte az anya és fia elválaszthatatlanok.