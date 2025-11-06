Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Minden este jó éjszakát kívánok neki" – máig együtt él fiával a 98 éves édesanya, gondozóotthonba is együtt költöztek

édesanya
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 11:15
igaz szeretetmegható
Egy megható történet, amely megmutatja: az anyai természet csodákra képes. Egy anya, közel a 10-hoz beköltözött fia mellé, hogy gondoskodhasson – szintén nem épp sihederkorú – gyermekéről.
Bander Anita Csilla
A szerző cikkei

Egy 98 éves édesanya beköltözött az idősek otthonába, hogy gondoskodni tudjon 80 éves fiáról. A brit Ada Keating és fia mindig együtt éltek, és az anya tudta, hogy a Moss View gondozóotthonban is együtt élnek majd Liverpoolban.

Egy igazi anya sosem felejt el anya lenni
Egy igazi anya sosem felejt el anya lenni
Fotó: Pexels

Ada Keating története egyszerre megindító és megható.

Egy igazi anya sosem felejt el anya lenni

Az édesanya és fia mindig együtt éltek, mivel a férfi sosem nősült meg. Tom 2016-ban került be a liverpooli Moss View gondozóotthonba, mivel több ápolásra és odafigyelésre volt szüksége. Egy évvel később matuzsálemi korú édesanyja is követte őt, hogy gondoskodhasson róla. Ada, aki korábban segédápolóként dolgozott, elárulta:

Minden este jó éjszakát kívánok Tomnak a szobájában, reggel pedig benézek hozzá, hogy jó reggelt mondjak

– árulta el az odaadó, közel százéves édesanya, majd hozzátette:

Amikor visszatérek, ő mindig kitárja a karjait és megölel. Az ember sosem hagyja abba, hogy anya legyen!

Tom Keating, aki korábban festőként és lakberendezőként dolgozott, elmondta: örül, hogy édesanyja vele van az otthonban.

A hihetetlen történet a gondozóotthon vezetőjét, Philip Daniels-t is meghatotta. Szerinte az anya és fia elválaszthatatlanok.

Nagyon ritka, hogy egy édesanya és a gyermeke együtt éljen egy gondozóotthonban. Mi pedig mindent megteszünk azért, hogy az együtt töltött idejük a lehető legkülönlegesebb legyen.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu