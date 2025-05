„A lányaidban élsz tovább” - Így emlékezik meg édesanyja a vajtai tragédia áldozatáról, Nikiről

Elítélte a bíróság a vajtai tragédia felelősét

A legfrissebb fejlemények szerint a négy gyermeket nevelő barátnőjét halálba fuvarozó Eszmeralda, - aki amellett, hogy drogozott és ivott is a tragédia előtt még jogosítvány nélkül is ült a volán mögé - eddig bűnügyi felügyeletben volt, most azonban gyorsított eljárás keretében bíróság elé állt, amely első fokon 6 és fél év börtönre ítélte.