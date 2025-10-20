Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Így néz most ki Till Tamás sírja: hatalmas a változás a kisfiú nyughelyénél

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 19:20
gyászTill Mátyáshalál
Kőművesek dolgoznak a 2000-ben eltűnt, majd 24 évvel később holtan előkerült bajai kisfiú sírján. Till Tamás szülei szeretnének méltó emlékművet állítani elhunyt gyermekük nyughelyén.

Mint arról a Bors beszámolt, 2000 gyermeknapján a 11 éves Till Tamás megkérte az édesapját, hogy engedje el a bajai lovardába, hogy megnézhesse a kiscsikókat. Mátyás a biciklire ülő gyermeknek az út széléről még integetett. Akkor látták egymást utoljára.

Már dolgoznak Till Tamás sírkövén  Fotó: Bors

Mivel Tomika nem ért haza a megbeszélt időpontra, a szülők aggódni kezdtek, ezért bementek a rendőrségre. Az egyenruhások akkor még igyekeztek megnyugtatni a szülőket, hogy valószínűleg nincs semmi baj, a gyerekekkel előfordul, hogy „túl jól érzik magukat” egy programon, és megfeledkeznek az időről. Mátyás és Katalin is ebben reménykedett, azonban hiába mentek el a lovardába, nem találták ott fiukat.

Till Tamás csak holtan került elő

A szülők csaknem egy negyed évszázadon keresztül bíztak benne, hogy egy nap becsenget Tamáska, de nem így történt. 2024 nyarán a rendőrség közölte velük, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait. Azt is megállapították, hogy a gyermek gyilkosság áldozata lett. Az aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett bűncselekménnyel, a 2000-ben mindössze 16 éves F. Jánost gyanúsítják. A férfi jelenleg is letartóztatásban van.

Till Tamást 2024 decemberében temették el  Fotó: Bors

Tamáskát 2024 decemberében eltemették. A szülők néhány hete a Borsnak elmondták: szeretnének halottak napjára méltó sírkövet emeltetni gyermekük emlékére.

Nos, a munkálatok megkezdődtek. A sírhantot elsimították, és már elkészíttettek hozzá egy betonkeretet, és egy padot is elé tettek, hogy Katalin bármikor megpihenhessen kisfia nyughelyénél. Információink szerint a sírkő hamarosan elkészül, és szükség esetében a család megkapja hozzá a segítséget.

 

