"Már nincs kedve az élethez" - Depresszióba esett a 12 éves, sztrókos Lívia

A sztrók, a tinilány jobb agyféltekéjét érintette, így a bal oldala teljesen lebénult. Hetekig kómában feküdt, majd hónapokkal később, családja reménykedő tekintete mellett végre kinyitotta a szemét. Azóta minden egyes nap küzdelmet jelent számára azért, ami más gyerekeknek természetes: a járás, az önállóság, a mindennapi mozgás. Így küzd a 12 éves Lívia a sztrók után!

A képen a 12 éves tini lány testvérével és anyukájával, Renátával látható a sztrók után, a rehabilitációs központban (Fotó: Szabolcs László)

"Néha azt mondja: minek ez az egész!"

"Az orvosok szerint Lívia agyában az erek eleve rendellenesen fejlődtek. Az intő miatti stressz csak beindította a folyamatot, de bármi kiválthatta volna. Ez egy időzített bomba volt, ami akkor robbant" - mesélte korábban lapunknak Csere Renáta, aki kislányának életét hatalmas szeretettel segíti. Lívia értelme és beszéde szerencsére megmaradt, de a mozgása és a nyelése súlyosan sérült. A család azóta gyógytornák, lovasterápiák és rehabilitációs központok sorát járja: Bethesda, Szent Vincent, Borsóház.

Állandóan szaladunk az élet után: tornák, kezelések, kontrollok, iskola. Ezek mind saját finanszírozásúak, sok erőt és kitartást igényelnek. Nagyon bízom benne, hogy egyszer visszakapja a járás szabadságát

– meséli Renáta.

A mindennapokban a család és az iskolatársak is igyekeznek támogatni Líviát. A gyerekek kedvesek, befogadóak, azonban Lívia kamaszkora így is nehéz.

Lívia már nagyon belefáradt ebbe az egészbe. Tipikus tini: kedvetlen, passzív. Van is, meg nincs is betegségtudata. Néha azt mondja, "minek ez az egész!", és nem csinálja a tornát otthon, pedig tudja, milyen következményei lehetnek. Ez az egész helyzet túl korán jött az életébe

- meséli Lívia anyukája.

Lívia decemberben lesz 13 éves.

Nagy szüksége volna arra, hogy szeresse önmagát, hogy megtudja, milyen csoda ő. Mert teljesen elhagyta őt a remény. Sajnos teljesen befordul magába. Mint minden tini, szeret sminkelni, szép ruhákat felvenni, de nincs neki kis szerelme, nem érdekli semmi igazából. Talán nem tudja, hogy ő milyen különleges lány, aki már most többet küzdött, mint sok felnőtt egész életében

- teszi hozzá Renáta.