Megfázásnak hitte tüneteit a fiatal, kiderült, halálos szepszissel küzd

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 08:00
Egy fiatal fiú azt hitte, csak megfázott. Azonban néhány nappal később kómába került, majd a születésnapja előtt mindkét lábát elvesztette a szepszis miatt.

Egy fitt és egészséges fiatal férfinak mindkét lábát amputálni kellett néhány nappal a 21. születésnapja előtt Angliában, miután az, amit egyszerű influenzának hitt, valójában szepszisnek bizonyult, ami akár halálos kimenetelű is lehetett volna.

A szepszis miatt mindkét lábát elveszítette a fiatal. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Átlagos megfázásnak indult az egész, majd két lábát követelte a szepszis

2022 decemberében a most 23 éves Levi Dewy torokfájással, test szerte fájdalmakkal és magas lázzal ébredt. Amikor az állapota nem javult a megfázás és influenza elleni tablettákkal, anyja, Lara, kórházba vitte. Pillanatokkal később Levi szeptikus sokkba esett, és több szervének működése is leállt a Royal Derby Kórházban.

Nem tudom, anyai megérzés volt-e, de a légzése nem volt rendben. Magas láza volt, ami nem ment le, nagyon bágyadt volt, nem evett semmit. Egyszerűen nem az én Levim volt.

- mesélte Lara.

Az orvosok pneumococcus tüdőgyulladást diagnosztizáltak, egy súlyos bakteriális fertőzést, amely tüdőgyulladást, agyhártyagyulladást és szepszist is okozhat, majd átvitték a Leicester-i Glenfield Kórházba, ahol mesterséges kómába helyezték. Annak érdekében, hogy a teste a lehető legjobban fel tudja venni a harcot a fertőzéssel, az orvosok életfenntartó gépre kapcsolták, amely átveszi a tüdő munkáját, hogy az meggyógyulhasson.

Viszont a szepszis kialakult és már túl előrehaladott volt, így Levi mindkét lábát térd alatt amputálni kellett. A műtétet két nappal a 21. születésnapja előtt hajtották végre. Levi szülei, Lara és Neil azt a rémisztő hírt kapták, hogy fiuknak mindössze 30 százalék esélye van a túlélésre, miközben állapota rohamosan romlott.

Soha életemben nem láttam még ilyet. Azt hittem, ez olyasmi, ami csak idősebbeket érint, vagy amit valamilyen seb okoz. Amikor megláttam őt a kórházi ágyon, ahogy foltos volt a bőre és kékek a lábai, pontosan látszott, hol vette át az uralmat a szepszis.

- idézte fel édesanyja.

Az orvosok szerint a fertőzés túl mélyre hatolt, de Levi meghazudtolt mindenkit és felébredt.

Amikor felébredtem, a karácsony már elmúlt, mintha az életemet fejre állították volna. A családomtól kellett megtudnom, mi történt, minden olyan homályos volt. Nagyon nehéz volt, mert majdnem meghaltam, és hálás vagyok, hogy itt vagyok, de meg kellett birkóznom azzal a gondolattal, hogy az életem hátralévő részét lábak nélkül fogom tölteni.

A focit imádó fiatal most próbál megbékélni az új életével, és újra kellett tanulnia a legalapvetőbb dolgokat is, például azt, hogyan lehet vezetni lábak nélkül.

Eleinte még öltözködni vagy egyedül felülni sem tudtam, mivel elvesztettem a lábaimat. Ezek azok a dolgok, amiket az emberek nehezen értenek meg. Szerencsés vagyok, hogy ilyen hihetetlen támogatást kapok, és nagyon hálás vagyok, hogy élek, de a szepszis teljesen megváltoztatta az életemet.

Levi szülei most kampányt indítottak, hogy felhívják a figyelmet erre az életveszélyes állapotra. Elmondásuk szerint, ahogy észrevették, a szepszis másképp hat a fiatalkora, így nehezebben látszanak a tünetek, egészen addig, míg késő nem lesz - írta a Daily Mail.

 

