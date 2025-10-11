„Az apám hirtelen nem tudott járni – órákkal később egy ritka fertőzés elvette mindkét lábát”

Egy ritka fertőzés órák alatt változtatta meg egy nagypapa életét. Az egyszerű családi kiruccanás egy életre szóló változás eredményezett.

Egy ritka fertőzés miatt került tolószékbe az idős férfi: amputálni kellett mindkét lábát Fotó: Unsplash.com

Ritka fertőzés változtatta megy órák alatt az idős férfi életét

A 70 éves brit Rick Viner egy londoni kiruccanáson élvezte a napot, amikor hirtelen és teljesen váratlanul képtelen volt lábra állni. Másnap szívszorító hírt kapott: egy rendkívül ritka fertőzés miatt mindkét lábát amputálni kell. A büszke nagypapa élete órák alatt vett 180 fokos fordulatot. Rick, aki nem sokkal korábban ment korai nyugdíjba, és nagy tervei voltak, többek között feleségével, Zenával komolyabb utazásokat tervezett, először csak lábfájdalmat érzett. A Mirrornak adott nyilatkozatában lánya, Gemma Brooks, elmondta, hogy apja nagyon fitt és egészséges ember volt, aki sokat sétált.

Gemma elmesélte, hogy az apja már hónapok óta érezte a fájdalmat, de nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, ráadásul többszöri orvosi vizsgálat során sem vették komolyan panaszait. 2021 nyarán, egy napon azonban a helyzet hirtelen aggasztó fordulatot vett.

A fájdalom gyorsan súlyosbodott, és Rick egyik pillanatról a másikra képtelenné vált a járásra. A család nem is sejtette, hogy mindez egy rendkívül ritka fertőzés következménye, amely percek alatt kritikus állapotba sodorta.

Másnap az orvosok közölték a megrázó hírt: a fertőzés elterjedése miatt mindkét láb amputálására lesz szükség, hogy megmentsék Rick életét. Gemma elmondta, hogy apja mindig aktív életet élt, és a család teljesen sokkot kapott a gyors és drámai fordulattól. A férfi Aspergillus fumigatus okozta aortagyulladásban vagy röviden aspergillus aortitisban szenvedett. A történet rávilágít arra, mennyire kiszámíthatatlanok és veszélyesek lehetnek a ritka fertőzések, és mennyire fontos a gyors orvosi reagálás, még akkor is, ha kezdetben a tünetek látszólag ártalmatlanok.

Rick Viner betegsége az egész család életét felforgatta, de most azzal a céllal állnak ki a nyilvánosság elé a történetükkel, hogy az egész világ figyelmét felhívják a ritka fertőzések jeleire és a korai kezelés fontosságára.