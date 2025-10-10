"Azt hittem, a fáradtságom az anyasággal jár együtt, de az igazság sokkolt"

Lynn McCarthy kezdetben az anyaság nehézségeinek tudta be a furcsa tüneteit, ám végül, részben a bűntudata miatt, háziorvoshoz fordult. Ekkor derült ki, hogy valami nagyon nincs rendben.

"Azt hittem, a fáradtságom az anyaságtól van" - mondta az életveszélyben lévő anyuka (Fotó: Pexels)

A 41 éves anyuka a szokatlan fáradtság mellett véraláfutásokat is észlelt magán, de sokáig nem tulajdonított nekik különösebb jelentőséget. Később kiderült, hogy egy életveszélyes állapot, aplasztikus anémia alakult ki nála. Ez egy olyan betegség, amely során a szervezet nem képes elegendő vérsejtet termelni. Lynn belső vérzés kockázatának volt kitéve, és egy hónapot töltött kórházban. Egy héten keresztül napi 18 órát volt infúzióra kötve, és összesen nyolc vérátömlesztést kapott.

Csak azután ment orvoshoz, hogy barátja többször megjegyezte, hogy hetek óta fáradtnak tűnik, és a zúzódásai is feltűnően szaporodtak.

Megadtam a nevem a sürgősségi osztály recepcióján, és azonnal felvettek. Akkor tudtam, hogy nagyon komoly a helyzet. Sok vérvizsgálatot végeztek, először leukémiára gyanakodtak. Rengeteg kérdést tettek fel az életemről, próbálták kideríteni, mi lehet a baj. A vérem olyan volt, mint a víz, nem alvadt meg. Néhány nap múlva kiderült, hogy aplasztikus anémiám van. Ez azt jelentette, hogy belső vérzés veszélye fenyegetett

- mondta Lynn.

Az orvosok csontvelő-elégtelenségtől is tartottak, ezért naponta végeztek csontvelő-biopsziát és teljes vérképvizsgálatot, hogy figyeljék a vörösvérsejtszámát, hemoglobinszintjét, fehérvérsejtszámát és vérlemezkeszámát, valamint a kezelésekre adott reakcióját.

Egy egészséges felnőttnél a vérlemezkeszám általában 150–450 között mozog, Lynné viszont a sürgősségi felvételkor mindössze 6 volt. A diagnózis hirtelensége és súlyossága sokkolta.

Anyaságra fogott tünetei sok problémát okoztak

El sem hittem, milyen egészséges voltam korábban. Egy hónapot töltöttem benn. Mikor az ember napi 24 órát otthon van, aztán hirtelen kórházba kerül, az igazi trauma. Soha nem éreztem még olyan szorongást, mint akkor, amikor el kellett hagynom a kislányaimat, és nem tudtam, mi vár rám.

A gyógyszeres kezelés alatt Lynn immunrendszere legyengült, így fokozottan ki volt téve a fertőzéseknek. Nem látogathatott zsúfolt helyeket, uszodába sem mehetett, és folyamatosan kezet kellett mosnia. A volt tanárnő arra figyelmeztet másokat, különösen az elfoglalt szülőket, hogy ne hallgassák el a tüneteiket és ha valami baj van azonnal forduljanak orvoshoz- írja a Mirror.